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18 октября 2019, 08:12

Партийные выдвиженцы составляют большинство кандидатов в депутаты в Брестской области

Фото из архива
Фото из архива
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18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Окружные избирательные комиссии Брестской области зарегистрировали 79 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

На этапе регистрации два заявления о согласии баллотироваться были отозваны. Еще девятерым претендентам окружные избиркомы отказали в регистрации. Среди основных причин - указанные в декларациях недостоверные сведения, нарушения порядка выдвижения при сборе подписей.

Из общего числа зарегистрированных в качестве кандидатов 66 человек выдвинуты одним способом, 12 - двумя, один кандидат использовал все три способа выдвижения. В целом гражданами путем сбора подписей выдвинуто 27 человек, трудовыми коллективами - 20, политическими партиями - 46, или 58,2% претендентов на депутатский мандат.

В избирательную гонку включаются представители 9 партий: Либерально-демократической партии (13 человек), Белорусской патриотической партии (4), Коммунистической партии Беларуси (2), Белорусской партии левых "Справедливый мир" (5), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) (9), Объединенной гражданской партии (3), Республиканской партии труда и справедливости (6), партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (2), БНФ (2).

Среди зарегистрированных кандидатов 5 депутатов парламента действующего созыва, 26 женщин, 7 предпринимателей, 8 пенсионеров, один - в возрасте до 30 лет.

Во всех округах выборы будут альтернативными. Самая большая конкуренция намечается в Брестском-Восточном избирательном округе - там на депутатский мандат претендуют 8 человек. В Барановичском-Западном и Пружанском округах зарегистрировано по 7 кандидатов. В Брестском-Центральном, Брестском-Пограничном и Барановичском-Восточном - по 6 претендентов. Самый низкий конкурс - 3 человека на место - в Ивацевичском, Барановичском-Сельском и Днепро-Бугском округах.

Избирательная кампания вступает в активную фазу - с сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация. Кандидаты в депутаты могут размещать свои предвыборные программы в средствах массовой информации, проводить встречи с избирателями, другие агитационные мероприятия. С 21 октября стартуют выступления кандидатов на канале "Беларусь 4. Брест". Графики выступлений уже составлены.-0-

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