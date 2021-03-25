Партию китайской вакцины от коронавируса доставили в Брестскую область

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестскую область доставили партию китайской вакцины против коронавируса. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

"В Брестскую область поступило 10 496 доз вакцины производства КНР для вакцинации против инфекции COVID-19 работников учреждений образования, социального обслуживания и проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Эта вакцина инактивированная, может быть использована для вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - обратили внимание в центре.

Иммунизация проходит в два этапа с интервалом в 21-28 дней между прививками. Отмечается, что переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию через 3-6 месяцев после болезни. Как пояснили специалисты, иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу. Наиболее полная защита формируется через три недели после введения второй дозы. Перед прививкой обязательно проводится врачебный осмотр. Оценив состояние здоровья пациента, врач примет решение о проведении вакцинации.

Жители Брестской области могут обращаться в поликлиники по месту жительства для предварительной записи на прививку от коронавируса. "Пока нет данных, предотвращает ли вакцинация бессимптомное носительство. Поэтому после прививки против COVID-19 по-прежнему нужно соблюдать все меры индивидуальной профилактики: носить маски, чаще мыть руки и придерживаться социальной дистанции", - подытожили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-