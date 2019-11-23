Паспорта безвизовых туристов вручили Деду Морозу и Снегурочке на Августовском канале

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз и Снегурочка стали очередными гостями, посетившими Гродненскую область без визы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Гости прибыли на Гродненщину 22 ноября. Они хотят познакомиться с туристическими достопримечательностями региона и поздравить жителей с предстоящими праздниками.

"Первый объект - Августовский канал, где Деду Морозу и Снегурочке были вручены сувениры - паспорта безвизовых туристов. Дальше гости побывают на всех значимых исторических и туристических объектах региона. Например, сегодня в программе посещений областные "Дажынкi" в Сморгони и усадьба Залесье неподалеку от райцентра, где жил известный композитор Михаил Клеофас Огинский", - рассказали в управлении культуры.

Завершат сказочные персонажи свой вояж по региону 7 декабря. В этот день они примут участие в церемонии зажжения праздничных огней на елке в агрогородке Елка Зельвенского района.

Кстати, в Гродненской области к Новому году откроется свыше 10 резиденций Деда Мороза и других сказочных героев. Они разместятся как на базе учреждений культуры, так и в загородных объектах в самых живописных местах региона.-0-