Патриотический конкурс-олимпиада пройдет в Витебской области

5 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Традиционный краеведческий конкурс-олимпиада пройдет в Витебской области 5 и 6 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором патриотической и краеведческой работы отдела туризма и краеведения Витебского областного дворца детей и молодежи (ВОДДиМ) Ольга Ясинская.

В этом году конкурс-олимпиада пройдет под названием "Моя Витебщина в истории страны". Проводиться он будет в три этапа, два из которых будут дистанционными и состоятся 5 и 6 мая. "В первом этапе будут участвовать школьники 7-8-х классов, во втором - учащиеся 9-11-х классов. Задания для олимпиады будут размещены в группе "Юные краеведы Витебщины" в соцсети "ВКонтакте" с 14.00 до 15.00. Ребятам нужно будет ответить на вопросы тестов. Задания будут затрагивать краеведческий материал, связанный с Витебской областью. Так, часть вопросов будет касаться природных, исторических или уникальных памятников, а также знаменитых выходцев конкретного района. Всего в конкурсе-олимпиаде примут участие около 500 школьников", - рассказала Ольга Ясинская.

Она добавила, что третий этап, который планируется провести 15 мая, соберет около 50 победителей первых двух дней олимпиады. "Задания в этом испытании довольно сложные. Здесь нужно показать углубленные знания по истории и географии родного края. Отбор будет строгий, и на третий этап жюри будет отбирать сильнейших", - отметила Ольга Ясинская.

Заключительный этап пройдет в ВОДДиМ в двух секциях в тех же возрастных категориях. Обе группы представят письменные творческие работы: младшая - с описанием музейного экспоната, старшая - с анализом исторического документа.

Интерес к краеведению среди школьников в последние годы растет. И на традиционную олимпиаду, которую проводит ВОДДиМ, приходит все больше заявок. Изучая знаковые места, судьбы исторических личностей, школьники проникаются любовью к Родине, чувством гордости за ее достояние.-0-