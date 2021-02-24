Патриотическое воспитание и роль новых медиа в сохранении истории обсудили на форуме в Минске

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический форум "За нами страна. Мы - лицо государства!" состоялся сегодня в Институте пограничной службы. Мероприятие стало уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В год народного единства актуальны вопросы патриотического воспитания молодежи, консолидации белорусского общества в целом, - отметили в ГПК. - Ключевые темы форума - формирование исторического мировоззрения у молодого поколения и роль современных медиа в сохранении истории Отечества и историческом просвещении. В мероприятии приняли участие ученые и специалисты в области культуры, образования, филологии, истории, психологии, политологии, представители органов управления образования, культуры и молодежной политики, местного самоуправления, руководители и педагоги образовательных учреждений, учреждений культуры, методисты, руководители молодежных организаций".

Открыло форум выступление оркестра Белорусской государственной академии музыки, исполнившего композицию "Они нас вдохновляют". Затем состоялись выступления участников, демонстрация интерактивной выставки Института пограничной службы "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим" и выставки БГУИР "Они сражались за Родину".

Во время форума также проведены круглые столы "Историко-культурные и теоретико-методологичесие аспекты формирования личности патриота", "Современные психолого-педагогические и информационные технологии как платформа для патриотического воспитания", а также мастер-классы "Перезагрузка. Комбинированная экскурсия по музею истории пограничной службы Беларуси", "От идеи до проекта" (на примере патриотического проекта "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим").-0-

Фото ГПК