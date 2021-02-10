Патриоты, которым небезразлична судьба страны - делегация Гродненской области отправилась на ВНС

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники Всебелорусского народного собрания - неравнодушные люди, патриоты, у которых много идей по динамичному развитию страны. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник перед отъездом на Всебелорусское народное собрание делегации региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненскую область на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек.

"Это неравнодушные люди, патриоты, которым небезразлична судьба страны и у которых много идей, как обеспечить ее более динамичное развитие. Это представители разных сфер, поколений, есть люди постарше, но немало и молодежи, которой форум позволит набраться опыта, напитаться новыми идеями. А это будет способствовать дальнейшему динамичному развитию страны", - отметил Владимир Караник.

Он обратил внимание, что подготовка к форуму началась заранее. Активно шел диалог между гражданским обществом и властями, работали диалоговые площадки. Кроме того, с помощью специальной формы на сайте облисполкома любой желающий мог подать свои предложения на тему того, какие изменения люди хотели бы видеть в жизни страны. К слову, активными в этой работе оказались депутатский корпус, общественные организации, партии. Депутаты различного уровня выдвигали как свои предложения, так и инициативы избирателей.

Владимир Караник

"Диалоговые площадки прошли очень конструктивно, было сформировано около 70 предложений. Многие из них вошли в повестку Всебелорусского народного собрания, часть будет включена в проект новой Конституции. Однако мы едем, чтобы обсудить предложения со всей страны, сверить часы, уточнить программу социально-экономического развития на ближайшие пять лет", - подчеркнул Владимир Караник. Он отметил, что еще одну не самую явную, но весомую особенность форума. У представителей разных регионов будет возможность познакомиться, сформировать общность идей и интересов. И итогом такого общения станет еще более активный диалог между властью и гражданским обществом. А это в свою очередь позволит еще более оперативно разрешать имеющиеся проблемы.

"В нашем очень динамично меняющемся мире без единства будет очень тяжело сохранить свою независимость. А это необходимо, чтобы и дальше строить сильную, независимую, социально ориентированную Беларусь", - резюмировал Владимир Караник.

Колонна автобусов с делегатами отправлялась в Минск от здания Гродненского облисполкома. Во время импровизированного митинга участников ВНС от региона напутствовали представители профсоюзов, общественных организаций, молодежи и просто активные жители Гродно.-0-

Фото Леонида Щеглова