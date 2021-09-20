Пациентам детской больницы в Гродно передали каравай из зерна нового урожая

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненскую областную детскую больницу в продолжение акции, приуроченной ко Дню народного единства, передали праздничный каравай. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

Автопробег "Символ единства" прошел в 118 районах за 13 дней. Каждый район передавал участникам марафона мешочки с зерном нового урожая, которые и стали символом единения. По итогам регионам передали праздничные караваи.

Каравай Гродненской области сегодня вручили пациентам одного из отделений Гродненской областной детской клинической больницы.

"Вся страна в едином порыве отметила День народного единства. Важно создать атмосферу праздника и для тех, кто по воле обстоятельств сейчас находится в больнице. Символом праздника и стал этот каравай", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что к акции присоединились и предприятия, и общественные организации региона. Вместе с караваем юным пациентам и их родителям вручили продукцию гродненских мясных и молочных предприятий.

Продукты, вещи, предметы гигиены сегодня были переданы и троим детям из Ирака, которых вчера доставили в больницу с белорусско-польской границы.-0-

Фото Леонида Щеглова