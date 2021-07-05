Пеллетный завод начнут строить в Барановичском районе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:33 В Грузии стартовала массовая вакцинация В мире
14:32 Массовая вакцинация и цифровые технологии помогут восстановить международный туризм - UNWTO В мире
14:24 Республиканский проект "Властелин села" финиширует 10 июля в Александрии Общество
14:23 Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля Экономика
14:20 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова Президент
14:14 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 6 июля Регионы
14:08 Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Миноблсуд Происшествия
14:03 Детская железная дорога с начала летнего сезона перевезла более 15 тыс. пассажиров Общество
13:58 В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь Происшествия
13:51 Доллар на торгах 5 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:42 В Сингапуре у подростка после прививки вакциной Pfizer остановилось сердце В мире
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488 Общество
13:29 Бобруйчанин в автобусе украл тележку с книгами, монетами и купюрами разных стран Происшествия
13:19 Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован Регионы
13:05 Второй укос трав в Минской области проведен на 37% площадей Регионы
13:03 Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе Регионы
12:32 В Сморгонском районе мать спасла тонувшего в пруду 4-летнего сына Происшествия
12:26 Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России Происшествия
12:26 Пеллетный завод начнут строить в Барановичском районе Регионы
12:24 Владимир Меньшов: супруга – самый жесткий критик! Общество
12:12 Героизация коллаборационистов и чествование ветеранов СС - глава Совета раввинов Европы высказался о политике Латвии В мире
12:10 Участниками "Летнего университета" в России стали 675 белорусских студентов Общество
11:52 В Могилеве задержаны двое парней и девушка за хранение 50 г психотропа Происшествия
11:50 ФСБ пресекла деятельность двух неонацистских группировок в России В мире
11:49 Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ в небе над Александрией выполнят фигуры высшего пилотажа Регионы
11:48 Е.П. Мохамед Али Алаббар: "Мы смотрим на Беларусь собственными глазами - на основные принципы отношений, на экономику" Общество
11:46 Жара до +33°С ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:45 В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом В мире
11:41 Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля Общество
11:38 Экономический ущерб от COVID-19 в России оценивается почти в 1 трлн рублей - Роспотребнадзор В мире
Все новости
Все новости
Регионы
05 июля 2021, 12:26

Пеллетный завод начнут строить в Барановичском районе

Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский лесхоз в этом году начнет строительство завода по производству топливных гранул, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор лесхоза Виталий Жолнерчик.

Завод построят на производственном участке в деревне Лесино, по соседству с открывшимся в прошлом году лесопильным цехом. Полученные там дрова, щепу и опилки будут перерабатывать в пеллеты, обеспечив безотходное производство. В год на заводе намерены выпускать до 20 тыс. т топливных гранул. На строительство привлекут собственные средства лесхоза и банковский кредит.

"Начали изготавливать проект месяца три назад. Сейчас он направлен на экологическую экспертизу. В середине июля должны дать заключение. Также отдали проект на строительную экспертизу. Если все будет нормально, думаю, стройку начнем в сентябре-октябре. Первоначальный платеж за оборудование заплатили через ОАО "Промагролизинг". Ориентировочно, в августе начнется поставка", - рассказал Виталий Жолнерчик.

Производить пеллеты Барановичский лесхоз будет из собственного сырья. В частности, на участке в Лесино в месяц образовывается около 600 куб.м щепы и примерно 200 куб.м опилок. В цеху в Ивацевичском районе за такой же период получают еще около 150 куб.м опилок. Возможно, придется использовать сырье и соседних лесхозов.

Ориентировочно, завод введут в эксплуатацию летом 2022 года. С его открытием в деревне Лесино получится деревообрабатывающий кластер. Там еще планируют построить навесы для хранения пеллет и пиломатериалов. В перспективе могут приобрести сушильные комплексы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи предприятие
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 6 июля
Фото из архива Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован
Фото из архива Второй укос трав в Минской области проведен на 37% площадей
Фото Минского областного управления МЧС Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе
Фото из архива Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ в небе над Александрией выполнят фигуры высшего пилотажа
Фото из архива В Гомельской области работает 175 прививочных пунктов против COVID-19
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488
Победитель конкурса "Minsk World" получит 2000 рублей! А вы уже участвуете?
Топ-новости
Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС
Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля
Щекин: Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси
Умер режиссер Владимир Меньшов
Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля
Героизация коллаборационистов и чествование ветеранов СС - глава Совета раввинов Европы высказался о политике Латвии
Участниками "Летнего университета" в России стали 675 белорусских студентов
Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей
Белорусские юниоры выиграли четыре медали на ЧЕ по борьбе в Германии
Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России
Госкомимущество предлагает обсудить отчуждение жилых домов в сельской местности
"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха
Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.