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21 сентября 2021, 12:16

Пенсионеры 1 октября смогут бесплатно посетить Минский зоопарк

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день пожилых людей Минский зоопарк организует бесплатный вход для пенсионеров, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Пожилые люди 1 октября при предоставлении пенсионного удостоверения смогут посетить Минский зоопарк бесплатно. Приглашаем их и других жителей города узнать много интересного из мира живой природы, полюбоваться редкими животными, птицами, рыбами и рептилиями, приятно и с пользой провести время", - рассказали в учреждении.

В 10.30 и 12.00 у центрального входа будут собираться группы для проведения обзорных экскурсий по зоопарку.-0-

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