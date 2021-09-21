Пенсионеры 1 октября смогут бесплатно посетить Минский зоопарк

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день пожилых людей Минский зоопарк организует бесплатный вход для пенсионеров, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Пожилые люди 1 октября при предоставлении пенсионного удостоверения смогут посетить Минский зоопарк бесплатно. Приглашаем их и других жителей города узнать много интересного из мира живой природы, полюбоваться редкими животными, птицами, рыбами и рептилиями, приятно и с пользой провести время", - рассказали в учреждении.

В 10.30 и 12.00 у центрального входа будут собираться группы для проведения обзорных экскурсий по зоопарку.-0-