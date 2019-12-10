Передовые технологии будут внедрены в новой поликлинике в Гомеле

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Взрослое отделение поликлинического комплекса в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Екатерины Цитко, новая поликлиника будет рассчитана на 850 посещений в смену. Здесь будет сконцентрировано новейшее оборудование, открыты узкопрофильные центры, включая центр амбулаторной реабилитации и водолечебницу.

Готовность строительно-монтажных работ объекта превышает более 90%. Параллельно проводятся процедуры закупки оборудования разного профиля.

К строительству поликлинического комплекса, включающего взрослое и детское отделения, по улице Мазурова приступили в 2008 году. Открытие детской поликлиники в 2014 году было приурочено к 70-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что в 2020 году здание взрослой поликлиники станет подарком горожанам к очередной годовщине.

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