Передвижной пункт обогрева будет курсировать по Бресту и району

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники ГАИ и волонтеры Белорусского общества Красного Креста во время сильных морозов организуют акцию "Добрая дорога - с добрыми делами", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.

В частности, по Бресту и Брестскому району с 16 января будет курсировать передвижной пункт обогрева. Он оснащен тросами и дополнительными аккумуляторами для запуска автомобилей. Помимо технической помощи водителям предложат горячее питье и теплые вещи. В передвижном пункте будут одноразовые стаканчики, термосы с чаем, аптечки и пледы.

"В нашем микроавтобусе попавшие в затруднительную ситуацию водители и пассажиры смогут погреться, пока будет решаться возникшая проблема. Например, помощь может понадобиться тем, кто попал в мелкое ДТП, у кого сломается или заглохнет машина. Ситуация может случиться всякая. Поэтому будем патрулировать дороги до уменьшения морозов", - отметила Наталья Милюкова.

Аналогичные акции помощи водителям ГАИ и Красный Крест проведут во всех районах Брестской области. "Если возникла затруднительная ситуация на дороге, позвоните 102, чтобы сотрудники ГАИ смогли вовремя помочь. Отправляясь в дальний путь, возьмите с собой теплые вещи, хорошо заряженный телефон и портативную зарядку, термос с горячим питьем, буксировочный трос и лопату", - напомнила Наталья Милюкова.

Кроме того, представители БОКК в сильные холода поддерживают бездомных людей. Им раздают продуктовые наборы. Планируется организовать акцию по помывке и обеспечению теплой одеждой.-0-