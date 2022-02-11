Передвижные медкомплексы заработали в Брестском и Барановичском районах

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Передвижные медицинские комплексы заработали в Брестском и Барановичском районах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По пилотному проекту Минздрава для Брестского, Барановичского и Пинского регионов закупили мобильные медкомплексы. Они созданы на базе автобуса ПАЗ. Салон разделен на отсеки и приспособлен для приема пациентов. Внутри установлены кушетки, манипуляционные столики, шкафчики и холодильники для хранения различных препаратов, медицинское оборудование. Там есть все, что нужно для первичного осмотра.

В Брестском районе в медкомплексе работает персонал амбулаторий, закрепленных за деревнями и агрогородками. Пациентов будет осматривать участковый врач общей практики. При необходимости будут приезжать фельдшер-лаборант, узкие специалисты.

"Кому необходимо, пройдут диспансеризацию. Будем обследовать людей, которым нужно сделать электрокардиограмму. Есть ультразвуковой сканер, по показаниям обследует и врач-узист. Также будут выезжать акушерка или акушер-гинеколог, - рассказал главный врач брестской городской больницы №2 Евгений Копылец. - Прежде всего приглашаем тех, кто по каким-либо причинам сам не может приехать на обследование. Это люди разного возраста. Многие заинтересованы в том, чтобы к ним медкомплекс доехал. Смысл в том, чтобы максимально охватить густонаселенные и отдаленные деревни".

В Барановичском районе медкомплекс тоже уже работает. Он приезжает в деревни, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. У сельчан есть возможность пройти диспансеризацию, сделать прививки, получить предписания по лечению или направление на госпитализацию. Малоподвижных пациентов медицинская бригада посещает на дому.

"Для сельских жителей улучшится доступность медицинской помощи. Не у всех получается приехать в свою амбулаторию или в Барановичи. Теперь по графику будет приезжать медкомплекс. Важно, что будут проводиться скрининги по раннему выявлению болезней, прежде всего системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета", - обратил внимание заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники Василий Гаркавый.

Поликлиника на колесах работает и в Пинском районе.-0-