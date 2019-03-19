Передвижные уголки безопасности передадут трем медучреждениям Минской области

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре передвижных уголка безопасности, которые наглядно показывают молодым родителям, как правильно организовать пространство дома для своего малыша, будет передан трем медучреждениям в Минской области, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Боксы, которые созданы в ходе реализации инициативы "Дети в безопасности", до июля планируется передать в Молодечненскую и Солигорскую ЦРБ, Борисовский роддом. Такой уголок, к слову, уже получил Клинический родильный дом Минской области.

Внешне уголок представляет собой тумбу на колесиках. В частности, здесь предусмотрены выдвижные ящики, благодаря которым медперсонал может обучить мам, как правильно их зафиксировать, чтобы малыш не смог открыть. Также размещены различные приспособления, позволяющие закрепить дверцы шкафчиков, шкафов, холодильника. Более того, родители наглядно могут увидеть места в доме, которые потенциально опасны для детей.

Инициатива "Дети в безопасности" была создана в целях снижения детского травматизма дома. Ее цель - в лаконичной форме рассказать родителям правила создания неопасной среды дома. Инициатива была поддержана в контексте проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемой ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-