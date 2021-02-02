Переработку бытовой и оргтехники намерены организовать в Пинске

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в 2021 году планируют организовать переработку бытовой и оргтехники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Цех по разборке и переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) намерена создать минская компания "РесайклПро". Производственную площадку планируется разместить на территории ООО "Деметра" в северо-западной промышленной части города. Предполагается создать до 15 рабочих мест.

На первом этапе реализации проекта предусматривается ручная разборка бытовой техники и оргтехники на узлы и детали. Полученные отходы (крупные части пластика, стекла, железа, провода) будут разделяться по классам опасности для последующей переработки, обезвреживания или утилизации. Полимерное сырье будет реализовываться специализированным перерабатывающим предприятиям. Выделенные из электрического и электронного оборудования драгметаллы будут передаваться в Госфонд драгметаллов и драгкамней.

"После прохождения необходимых экспертиз и получения всех разрешений планируем к лету организовать производство дробленых полимеров на месте. На 2022-2023 годы планируем установить дополнительное оборудование и технологические линии и увеличить глубину и производительность переработки вторсырья. Для его сбора помимо Брестской области собираемся задействовать также соседние регионы. Пиковая мощность цеха ожидается на уровне 3 тыс. т ОЭЭО в год", - пояснил директор ООО "РесайклПро" Андрей Марченко.

Пинский горисполком по 28 февраля проводит общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту. С документацией по ОВОС можно ознакомиться на сайте pinsk.gov.by или в управлении проектных работ Пинского РСУ. Отчет об ОВОС будет размещен на сайте Пинского горисполкома.-0-