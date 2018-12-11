Перспективы экспорта инновационной продукции обсудят 12 декабря в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Экспорт инновационной продукции: возможности и перспективы" пройдет 12 декабря в Минске в Национальном библиотеке, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Руководители более чем 100 белорусских предприятий всех форм собственности, включая представителей малого и среднего бизнеса, узнают об инструментах поддержки экспорта инновационной продукции, обсудят проблемные вопросы в этой сфере. Состоится презентация отечественной инновационной продукции.

Среди участников семинара руководители и представители Министерства промышленности, Национальной академии наук, технопарков, отраслевых бизнес-ассоциаций.

Мероприятие будет организовано в рамках проекта БелТПП "Школа экспорта" совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям.-0-