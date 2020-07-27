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27 июля 2020, 12:10

Первого комбайнера-трехтысячника наградили в Гродненском районе

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27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер Андрей Росеник из ПК им. Кремко Гродненского района первым в регионе намолотил более 3 тыс. т зерна нового урожая. Со значимым достижением передовика поздравили прямо в поле, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время уборки зерновых
Во время уборки зерновых

Комбайнер Андрей Росеник
Комбайнер Андрей Росеник

По словам Андрея Росеника, сейчас на счету буквально каждая погожая минута. Даже бункер, который, к слову, заполняется буквально за 15-20 минут, разгружают в движении. Виды на урожай хорошие, поэтому зерно надо убрать быстро и без потерь.

Председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК Иван Крупица поздравляет механизаторов
Председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК Иван Крупица поздравляет механизаторов

"Рабочий день начинается около шести часов утра, надо заправиться, подготовить комбайн. Около половины восьмого мы уже в поле. Если позволяет погода, то работаем до 22-23 часов", - рассказывает Андрей Росеник. Он подчеркивает, что работа нелегкая, но когда видишь весомый результат, то и дело спорится. Кстати, 26 июля передовик установил рекорд хозяйства - за день намолотил 350 т зерна. Такого прежде не бывало.

Механизаторы ПК им. Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко
Механизаторы ПК им. Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко

Председатель правления хозяйства Сергей Кремко полагает, что механизатор побьет рекорд и в целом по намолоту. Раньше наивысший показатель составлял около 3,7 тыс. т.

"Уже сейчас видно, что урожай будет самый высокий за последние шесть-семь лет. Значит будем обеспечены кормами, зерном. Ситуация контролируемая. Убираем вовремя подошедшие к уборке хлеба. Есть, конечно, определенная проблема с полеглостью, но комбайновый парк позволяет с ней справляться", - отметил Сергей Кремко.

Сейчас в ПК им. Кремко убрано около 45% площадей, средняя урожайность приближается к 95 ц/га. В поле трудятся 15 комбайнов. К высоким результатам приближаются и другие экипажи. Например, Николай Колбыко уже преодолел рубеж в 2,5 тыс. т по намолоту.

Председатель правления хозяйства Сергей Кремко
Председатель правления хозяйства Сергей Кремко

С трудовыми заслугами передовиков поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. "Экономика района, области, да и страны в целом сейчас во многом зависит от тех, кто трудится на полях. ПК имени В.И. Кремко Гродненского района - это образец для всех участников уборочных работ, пример высокого профессионализма и добросовестного отношения к делу, слаженности в работе всего трудового коллектива. Уверена, что с такими работниками и результат будет весомый", - отметила она.

С трудовыми заслугами передовиков поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова (справа)
С трудовыми заслугами передовиков поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова (справа)

"Это хозяйство славится не только своими богатыми урожаями, но и высокопрофессиональными кадрами. Наша же задача - поддержать хлеборобов, поблагодарить их за нелегкую работу, сделать все возможное, чтобы для каждого человека, задействованного на страде, были созданы комфортные и безопасные условия труда, особенно в период уборочной кампании, когда приходится работать на износ", - отметил председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК Иван Крупица.

Он подчеркнул, что профсоюзы традиционно поздравляют всех комбайнеров-передовиков жатвы за высокие результаты работы. Ценные подарки и дипломы получат водители, задействованные в уборке, работники зерносушильных комплексов, молодежные и семейные экипажи.

По данным на утро 27 июля в Гродненской области убрано около 20% площадей, отведенных под зерновые. Средняя урожайность превышает 51 ц/га. Для сравнения этот показатель на аналогичную дату прошлого года был около 39 ц/га. Намолочено свыше 320 тыс. т зерна.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Гродненская область сельское хозяйство уборочная
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