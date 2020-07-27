Первого комбайнера-трехтысячника наградили в Гродненском районе

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер Андрей Росеник из ПК им. Кремко Гродненского района первым в регионе намолотил более 3 тыс. т зерна нового урожая. Со значимым достижением передовика поздравили прямо в поле, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время уборки зерновых

Комбайнер Андрей Росеник

По словам Андрея Росеника, сейчас на счету буквально каждая погожая минута. Даже бункер, который, к слову, заполняется буквально за 15-20 минут, разгружают в движении. Виды на урожай хорошие, поэтому зерно надо убрать быстро и без потерь.

Председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК Иван Крупица поздравляет механизаторов

"Рабочий день начинается около шести часов утра, надо заправиться, подготовить комбайн. Около половины восьмого мы уже в поле. Если позволяет погода, то работаем до 22-23 часов", - рассказывает Андрей Росеник. Он подчеркивает, что работа нелегкая, но когда видишь весомый результат, то и дело спорится. Кстати, 26 июля передовик установил рекорд хозяйства - за день намолотил 350 т зерна. Такого прежде не бывало.

Механизаторы ПК им. Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко

Председатель правления хозяйства Сергей Кремко полагает, что механизатор побьет рекорд и в целом по намолоту. Раньше наивысший показатель составлял около 3,7 тыс. т.

"Уже сейчас видно, что урожай будет самый высокий за последние шесть-семь лет. Значит будем обеспечены кормами, зерном. Ситуация контролируемая. Убираем вовремя подошедшие к уборке хлеба. Есть, конечно, определенная проблема с полеглостью, но комбайновый парк позволяет с ней справляться", - отметил Сергей Кремко.

Сейчас в ПК им. Кремко убрано около 45% площадей, средняя урожайность приближается к 95 ц/га. В поле трудятся 15 комбайнов. К высоким результатам приближаются и другие экипажи. Например, Николай Колбыко уже преодолел рубеж в 2,5 тыс. т по намолоту.

Председатель правления хозяйства Сергей Кремко

С трудовыми заслугами передовиков поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. "Экономика района, области, да и страны в целом сейчас во многом зависит от тех, кто трудится на полях. ПК имени В.И. Кремко Гродненского района - это образец для всех участников уборочных работ, пример высокого профессионализма и добросовестного отношения к делу, слаженности в работе всего трудового коллектива. Уверена, что с такими работниками и результат будет весомый", - отметила она.

С трудовыми заслугами передовиков поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова (справа)

"Это хозяйство славится не только своими богатыми урожаями, но и высокопрофессиональными кадрами. Наша же задача - поддержать хлеборобов, поблагодарить их за нелегкую работу, сделать все возможное, чтобы для каждого человека, задействованного на страде, были созданы комфортные и безопасные условия труда, особенно в период уборочной кампании, когда приходится работать на износ", - отметил председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК Иван Крупица.

Он подчеркнул, что профсоюзы традиционно поздравляют всех комбайнеров-передовиков жатвы за высокие результаты работы. Ценные подарки и дипломы получат водители, задействованные в уборке, работники зерносушильных комплексов, молодежные и семейные экипажи.

По данным на утро 27 июля в Гродненской области убрано около 20% площадей, отведенных под зерновые. Средняя урожайность превышает 51 ц/га. Для сравнения этот показатель на аналогичную дату прошлого года был около 39 ц/га. Намолочено свыше 320 тыс. т зерна.-0-

Фото Леонида Щеглова