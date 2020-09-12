Первокурсники университета МЧС принесли присягу

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу. Торжественная церемония прошла сегодня на площади Государственного флага, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

ФОТОФАКТ: Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу Торжественная церемония принятия присяги первокурсниками Университета гражданской защиты МЧС на верность народу Беларуси состоялась сегодня на площади Государственного флага в Минске.

В мероприятии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, ветераны органов и подразделений МЧС, родные и близкие первокурсников, представители церкви.

Присягнул на верность Родине и белорусскому народу 171 будущий спасатель, в том числе 15 девушек. Первокурсники уже прошли непростой этап: успешно выдержали курс молодого бойца. Теперь их ждет четыре года серьезной теоретической и практической подготовки, после чего они как офицеры МЧС будут нести службу в подразделениях по всей республике.

Обращаясь к присутствующим, министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что постоянное внимание Президента Александра Лукашенко к развитию спасательного ведомства позволяет МЧС сегодня быть готовым в любую секунду прийти на помощь людям. Он добавил: на вооружении МЧС есть современная техника, оборудование и самое главное - люди, работники органов и подразделений.

Обращаясь к первокурсникам, Владимир Ващенко выразил уверенность в том, что наполненные глубоким смыслом слова присяги для стоящих в строю ребят станут путеводной звездой, которая будет сопровождать их в профессии.

Официальная часть церемонии завершилась выступлением взвода почетного караула университета МЧС и торжественным маршем.-0-