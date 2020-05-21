Первую продукцию на заводе по выпуску картона в Добруше планируют получить к концу года

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую продукцию на заводе мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" планируют получить к концу года. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.

"Это будет современный завод по выпуску трехслойного картона с мелованным покрытием, обладающего высокими физико-механическими и печатными свойствами и соответствующего лучшим зарубежным аналогам. Данный картон будет пригоден для производства упаковки пищевых продуктов, а это сейчас очень востребовано. Получение первой продукции этого производства планируется к концу текущего года", - сказал Михаил Касько.

По его словам, на строительной площадке находятся специалисты австрийского поставщика технологического оборудования и систем автоматизации цехов, ряд специализированных белорусских подрядных организаций. "Работы ведутся на всех объектах комплекса. Соблюдаются все необходимые условия и нормы безопасности, контролируются сроки выполнения работ", - отметил председатель концерна.

Как сообщалось, по результатам рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Добруш был подписан указ №44 от 10 февраля 2020 года. Документом установлены сроки завершения инвестиционного проекта: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-