Первые клены в парке семейных деревьев Гомеля посадили многодетные родители

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первые фамильные клены в новом парке семейных деревьев Гомеля посадили многодетные родители, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане присоединились к молодежной республиканской акции "Парк семейных деревьев". У озера Бурое Болото (возле Храма Преображения Господня) заложен парк, установлен символический камень, карта-навигация с отражением его инфраструктуры.

Сегодня семьи горожан высадили более 20 саженцев кленов. В этом парке посадить фамильное дерево по случаю важных событий, таких как бракосочетание, рождение ребенка, годовщина совместной семейной жизни, смогут еще десятки супругов. У каждого саженца - именные таблички.

Одними из первых посадили молодые деревца Марина и Александр Линдеровы с детьми. Родители четырех сыновей уже имели опыт посадок плодовых деревьев - на даче. Большой семье доверено сразу два саженца. Такой дружной компанией с задачей справились очень быстро. "С удовольствием присоединились к акции. Мы будем присматривать за нашими деревьями, поливать их. И, конечно, любоваться во время прогулок у озера. Эти клены станут символом нашей большой крепкой семьи", - рассказала Марина Линдерова.

В торжественной закладке парка участвовали также председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, глава администрации Центрального района Дмитрий Лебедь и другие.

"Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей молодежи. В рамках нашего проекта посадка деревьев рассматривается как дань традиции почитания предков и одновременно взгляд в будущее, забота о грядущих поколениях, а высаженные деревья становятся символом семейственности, талисманом любви и счастья", - рассказала заведующая отделом областного комитета БРСМ Анжелика Решенок.

Акция "Парк семейных деревьев" продлится в ближайшие годы. Планируется, что в парке будут установлены беседки и скамейки, благоустроены аллеи и пруд. Согласно разработанной карте, этот массив дополнят ивовая, каштановая и вишневая зоны, березовая роща. Не исключено, что будет организована свадебная площадка, ямарочная площадь, реализованы и другие задумки. Так, постепенно будет сформирован еще один зеленый массив - зона отдыха для гомельчан.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он реализуется территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-