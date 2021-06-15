Первый "Чайный фест" пройдет в Могилевском районе 19 июня

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15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый "Чайный фест" пройдет в агрогородке Восход Могилевского района 19 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района" Наталья Гомонова. "19 июня в агрогородке Восход Могилевского района состоится I районный фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни "Чайный фест", который приурочен к Году народного единства", - рассказала Наталья Гомонова. Во время фестиваля состоится вокальный конкурс "Песня майго жыцця", где соберутся лучшие исполнители эстрадной песни. Кроме этого, пройдет частушечий батл "Мы за чаем не скучаем". "У каждого гостя фестиваля будет возможность стать участником мастер-класса по приготовлению фирменного чая "Па-сваякоўскі" и продегустировать его уникальный вкус, а презентация фирменного чая от агроусадеб Могилевского района позволит каждому узнать рецепты приготовления понравившегося чая", - отметила Наталья Гомонова. Праздничное настроение фестиваля создадут творческие коллективы ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района", участники и гости фестиваля. На открытой площадке для развлечения и семейного отдыха будут работать аттракционы, подготовят выступления аниматоры. В завершение фестиваля состоится танцевальная программа "До встречи на танцполе". Начало праздника в 14.00. Организаторами "Чайного феста" выступили: Могилевский райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!