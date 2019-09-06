6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый дом для работников Нежинского ГОКа в Любани сдадут в ноябре нынешнего года, сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев после заседания штаба строительства Нежинского ГОКа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ноябре сдаем первый дом, второй - к концу декабря, к Новому году", - сказал Михаил Гуцериев.

В жилом квартале для сотрудников "Славкалия" в Любани предусмотрено 330 квартир. Специалисты подрядной организации "Бобруйский завод КПД" завершают строительство первого дома, он будет трехподъездным с 80 однокомнатными и 10 двухкомнатными квартирами. Уже выполнено устройство необходимых инженерных сетей. Высокими темпами продолжается строительство второго дома.

Михаил Гуцериев подчеркнул, что на Нежинском ГОКе будут внедрены самые лучшие мировые практики - от технологий до системы мотивации и материального поощрения работников.

Как сообщалось, Нежинский горно-обогатительный комбинат, который строится в Любанском районе на базе Старобинского месторождения калийных солей, будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Строительство ГОК запущено в 2017 году.-0-