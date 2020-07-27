Первый экипаж-двухтысячник определился на уборочной в Минской области

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборочной в Минской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Это экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского из ОАО "Кухчицы" Клецкого района: на сегодня они намолотили более 2,4 тыс. т.

Почти 1,6 тыс. т зерновых убрал экипаж Николая Ситько и Василия Мисюкевича также из ОАО "Кухчицы". К отметке в 1,5 тыс. т приближаются работники КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района Петр Макрецкий и Александр Демидчик.

Всего на 27 июля в регионе убрано 15% площадей. Намолочено около 294 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 40 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (почти 39 тыс. т) и Клецкий (свыше 37 тыс. т) районы. Замыкает тройку лидеров Солигорский район (около 25,5 тыс. т).

По урожайности в числе первых - Несвижский (66 ц/га), Клецкий (54 ц/га), Минский (53 ц/га) районы. Среди хозяйств лучшие результаты демонстрируют ОАО "Новая жизнь" (93,2 ц/га) и ОАО "Грицкевичи" (85,4 ц/га) Несвижского района, ОАО "Гастелловское" Минского района (85 ц/га).-0-