Первый комбайнер-четырехтысячник определился на жатве в Гродненской области

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Николай Пригодич из СПК им. Деньщикова Гродненского района первым в области намолотил более 4 тыс. т зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Уборочная кампания в регионе продолжается. Свое влияние на нее оказывают погодные условия. Аграрии буквально ловят погожие дни и часы. Поэтому передовика чествовали прямо в поле - без отрыва от производства. Поздравить его со значимым достижением приехал и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Поздравили комбайнера и представители профсоюзов. Среди подарков - путевка в санаторий. Николай Пригодич с улыбкой говорит, что поедет туда разве что зимой, ведь вскоре предстоит выходить на уборку сахарной свеклы. "А до этого надо завершить жатву. Наверное, это самая сложная моя уборочная за два десятка лет. Все из-за погоды. Но главное, что справились. Результату рад, но целенаправленно к нему не шел, старался хорошо и ответственно работать. Не подвела и техника, но и тут все зависит от того, как ты ее подготовишь", - отметил Николай Пригодич.

В целом в Гродненской области уже более 200 экипажей комбайнов преодолели тысячный рубеж по намолоту. Зерновые в области убраны на более чем 80% площадей.-0-

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

"Такой сложной уборочной кампании не припомнят и ветераны сельского хозяйства. Изменчивая погода, одновременное созревание разных культур - работать пришлось напряженно. Впрочем, результаты (а сейчас область приближается к рубежу в 1 млн т зерна) свидетельствуют, что аграрии региона в очередной раз подтвердили высокий профессионализм. Уверен: задача по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому развитию области будет выполнена. А достижения таких людей, как Николай Пригодич, должны быть для других примером ответственного отношения к работе, четкого соблюдения всех технологий. Очень важно благодарить их за такой важный, но очень нелегкий труд", - сказал Владимир Караник. Он вручил передовику денежную премию, грамоту облисполкома и ценные подарки.В СПК им. Деньщикова осталось убрать около 2% площадей. Результаты неплохие. Средняя урожайность - 75 ц/га. Валовый сбор зерна превысил 23 тыс. т. Неудивительно, что среди работников немало передовиков. Например, родной брат Николая Пригодича Виктор намолотил более 2,8 тыс. т зерна. Водитель хозяйства Павел Барцевич, перевезший 5,5 тыс. т зерна, первым в области достиг такого результата.