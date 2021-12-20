Первый компонент вакцины от COVID получили более 51% жителей Гомельской области

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили 51,3% жителей Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Белый напомнил, что для создания иммунной прослойки следует вакцинировать не менее 60% от общей численности населения области. "Всего необходимо привить 835 тыс. человек. По данным на 17 декабря, в области первым компонентом вакцины (с учетом "Спутника Лайт") привиты 51,3% населения. Полный курс иммунизации прошли 40%", - проинформировал он.

Кроме этого, за последние 5 месяцев коронавирусной инфекцией переболели порядка 10% жителей области. У них сформировался естественный иммунитет. "По ориентировочным расчетам, иммунная прослойка в области сформирована на уровне 55%", - отметил главный государственный санитарный врач области.

В подтверждение эффективности вакцинации против COVID-19 он привел следующие цифры: заболевших среди привитых зарегистрирован всего 1% (чуть более 6 тыс. человек). Причем у 77% из них заболевание прошло в легкой форме, у 22,5% - в средней тяжести и только 0,5% перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

По мнению Сергея Белого, фактор высокой иммунной прослойки населения области значительно повлиял на темпы снижения заболеваемости последней волны. "Практически все районы в настоящее время вышли на нижние цифры по выявляемости новых случаев коронавирусной инфекции. Тогда как в аналогичный период прошлого года регистрировались пиковые значения второй волны. То есть взаимосвязь заболеваемости населения и уровня вакцинации в регионе очевидна", - подчеркнул главный государственный санитарный врач области.

Он обратил внимание, что наиболее активно идет иммунизация в Чечерском (59%), Гомельском и Брагинском (по 54,7%), Наровлянском (53%), Добрушском (51,8%), Ельском (51,4%) районах. Самый высокий показатель в Гомеле - практически 61%. Ниже среднеобластного показателя уровень вакцинации в Жлобинском, Калинковичском, Речицком, Светлогорском, Рогачевском, Кормянском, Хойникском районах.

"В области достигнуты оптимальные значения охвата вакцинацией работников социальной сферы - более 80%. Охват людей с хроническими заболеваниями, инвалидов составляет 72%", - добавил Сергей Белый. Среди совершеннолетних студентов вузов в регионе привиты 49% человек, учащихся среднего специального и профессионально-технического образования - 21,6%.

В настоящее время в регионе получить прививку можно в 218 прививочных пунктах, в том числе в 26 - вне организаций здравоохранения. Также работают выездные прививочные бригады, которые отправляются на предприятия, на дом к пенсионерам, инвалидам.

"Очень важный процесс - ревакцинация. Чтобы сохранить иммунную прослойку на достаточно высоком уровне, необходима своевременная ревакцинация", - заключил Сергей Белый.-0-