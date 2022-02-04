Первый проректор ГрГМУ: поддерживаем тренд на практико-ориентированность образования

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный медицинский университет поддерживает тренд на практико-ориентированность образования. Об этом заявил первый проректор ГрГМУ Виталий Воробьев на расширенном заседании совета университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Виталий Воробьев представил доклад об итогах учебной, научно-исследовательской, идеологической и воспитательной работы, деятельности клинических кафедр в оказании медицинской помощи населению в 2021 году. "Мы поддерживаем тренд на практико-ориентированность и считаем его основным в повышении качества образования. Наши студенты практикуют симуляционные технологии и осваивают целый ряд медицинских манипуляций на специальных тренажерах и манекенах. Еще один приоритет - развитие международной деятельности. Мы делаем акцент на обучении иностранных учащихся, так как это не только финансовая поддержка образования, но и международные контакты, возможность изучать опыт других стран и передавать свой", - сказал он.

Подробнее он остановился на подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, международной деятельности и экспорте услуг, практической помощи учреждениям здравоохранения во время пандемии. К слову, с 1 февраля более 200 студентов-шестикурсников всех факультетов ГрГМУ приступили к оказанию помощи практическому здравоохранению. Со следующей недели студенты ГрГМУ, проживающие в Брестской области, направятся в учреждения здравоохранения этого региона. Сотрудники кафедр общей врачебной практики и поликлинической педиатрии также участвуют в оказании помощи и находятся на приеме в поликлиниках.

Среди основных задач, которые предстоит реализовать в этом году - совершенствование материально-технической базы университета, включая строительство нового корпуса, капитальный ремонт существующих учебных корпусов, внедрение новых образовательных стандартов поколения 3+, выполнение плановых показателей оказания платных образовательных услуг, экспорта образовательных услуг.

Подводя итоги работы университета в 2021 году, замминистра здравоохранения Борис Андросюк отметил: "Кроме строительства нового учебного корпуса, есть необходимость и в расширении базы студенческих общежитий. Связано это с большим количеством иногородних и иностранных студентов, которые обучаются в университете". Также замминистра здравоохранения рассказал о строительстве онкодиспансера на базе областной больницы и подчеркнул, что он будет оснащен самым высокотехнологичным оборудованием мирового класса. Ангиографическими комплексами и современным рентгендиагностическим оборудованием оснастят и университетскую клинику.-0-