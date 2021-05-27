Первый ресурсный центр "Зеленые классы" открылся в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый ресурсный центр "Зеленые классы" открылся сегодня в Заводском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр начал функционировать при средней школе № 141. "Бережное отношение к природе и сохранение экологического богатства страны были и остаются важными задачами для Беларуси. В государстве проводится много мероприятий для поддержания экологической обстановки в стабильно хорошем состоянии, среди таких - воспитание у подрастающего поколения умения взаимодействовать с природой, обучение их ее изучению и сохранению. Значительное внимание такой работе уделяют в Заводском районе Минска, где сегодня по инициативе школы и администрации района открыли первый в столице ресурсный центр "Зеленые классы", - сказал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук.

Центр оборудован в отдельном классе учебного учреждения. В ярком помещении разместили комфортабельную мебель и современную технику, среди которой интерактивная доска, проектор, квадрокоптер, бинокли и другие приборы. "Как и в зеленых классах, но на более серьезном уровне благодаря техническому оснащению, учащиеся в ресурсном центре смогут обучаться на профильных семинарах, создавать объединения по интересам, ориентированные на изучение природы, разрабатывать схемы экскурсий для экотроп и других экологических мест. Здесь можно будет воспитать не один десяток людей, бережно относящихся к природе", - отметил первый заместитель министра.

Он подчеркнул, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжит поддерживать инициативы по созданию зеленых классов и ресурсных центров.

Во время открытия центра учащиеся школ Заводского района также представили десять экологических проектов, среди которых презентация "Домика для насекомых" (СШ № 8), волонтерского проекта "Школа зеленых проводников дикой природы" (начальная школа № 39), социального проекта "Дети обучают взрослых" (начальная школа № 112), мастер-класс "Плетение искусственных гнездовых корзин для ушастых сов" (СШ № 173).

В столичном Заводском районе функционирует 50 классов, ориентированных на изучение экологии.-0-