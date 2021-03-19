Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет в Горках

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет во Дворце культуры БГСХА в Горках. Соревнование было приурочено к Дню Конституции и Году народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представить УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

В турнире приняли участие пять команд: УСК по Могилевской области, факультета бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, следственно-экспертного факультета Академии МВД, факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Могилевского филиала учреждения образования "БИП - Университет права и социально-информационных технологий".

Приветственным словом открыл мероприятие начальник УСК по Могилевской области Владимир Шалухин. Генерал-майор юстиции поблагодарил администрацию БГСХА за помощь в организации турнира и предоставление базы для его проведения. Высказал слова благодарности в адрес учебных заведений, которые поддержали инициативу Следственного комитета.

"У следователя, как и у всех юристов, главное орудие - это интеллект и логика. Для нас очень важно быстро ориентироваться в ситуации, иметь немалый багаж знаний правовых наук и умело им распоряжаться. Главная цель нашего мероприятия - это общение, получение новых знаний и обмен полезной информацией", - отметил Владимир Шалухин.

Турнир проходил в три этапа. В первой части участники состязались в командной версии игры "Своя игра". На втором этапе знатоки демонстрировали эрудицию в формате игры "Что? Где? Когда?".

По итогам проведенных этапов определились четыре лучшие команды, которые в финале состязались в быстроте и точности ответов по правилам игры "Брейн-ринг". На всем протяжении турнир сопровождался музыкальными паузами.

Победителем интеллектуального состязания стала команда студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, второе место - у курсантов Академии МВД, бронзу завоевали могилевские следователи. Единогласным решением жюри в номинации "За волю к победе" победила команда Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, а самым результативным игроком турнира признана студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Анастасия Волкова.

"Призеры и победители интеллектуального турнира отмечены дипломами, медалями и кубками, каждый участник увез с собой памятные сувениры, яркие впечатления от игры и прекрасное настроение", - рассказали организаторы.-0-