ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 марта 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:16 "Тамбов" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России Спорт
21:11 В память о жертвах трагедии на "Беларусь 3" покажут фильм по мотивам "Хатынскай аповесці" Культура
20:55 Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет в Горках Регионы
20:38 Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы изменятся Экономика
20:31 Чигринова белорусам: проявите мудрость и не поддавайтесь на провокации Общество
20:24 Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева Президент
20:08 Футболисты "Торпедо-БелАЗ" выиграли у "Славии" во 2-м туре чемпионата Беларуси Спорт
19:55 В Минске на пр.Независимости произошло ДТП с несколькими авто Происшествия
19:47 Гандболистки сборной Беларуси победили Фареры в квалификации ЧМ Спорт
19:32 Китай в экстремальных условиях 2020 года уверенно вышел на траекторию восстановления - Снопков Политика
19:15 Определены пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы Спорт
19:12 Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси Политика
19:08 Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения КНР в борьбе с бедностью" открылась в Минске Политика
18:57 Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки Технологии
18:55 Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции Спорт
18:50 В БГПУ пройдет трибьют-шоу "Точь-в-точь" Культура
18:42 В Полоцке спасатели вытащили овчарку, провалившуюся под лед Происшествия
18:40 Отраслевой профсоюз направил в 2020 году на поддержку медиков Брестской области более Br850 тыс. Регионы
18:37 На насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь" подключили технологические трубопроводы Регионы
18:27 БЕЛАЗ выразил готовность к тесной кооперации на платформе ЕАЭС Экономика
18:25 В Минске задержаны 8 человек за сбыт наркотиков Происшествия
18:19 Турчин встретился с трудовым коллективом ЗАО "БелАсептика" Регионы
18:15 Минфин Беларуси отмечает рост доходности еврооблигаций с начала года Экономика
18:04 Задержан житель Молодечно, призывавший к насилию над милиционерами Происшествия
17:59 В Беларуси внесут изменения в Водный кодекс Общество
17:59 Продлены маршруты следования при перевозке пассажиров ж/д транспортом на городских линиях Экономика
17:49 Назаренко проведет 20 марта прямую телефонную линию Общество
17:48 В Минске вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и сотрудников милиции Происшествия
17:46 Беларусь и Кыргызстан прорабатывают организацию прямого авиасообщения между странами Общество
17:43 Таиланд сократит до 10 дней карантин для прибывающих в страну В мире
Все новости
Все новости
Регионы
19 марта 2021, 20:55

Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет в Горках

Фото "Горецкого вестника", БГСХА
Фото "Горецкого вестника", БГСХА

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет во Дворце культуры БГСХА в Горках. Соревнование было приурочено к Дню Конституции и Году народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представить УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

В турнире приняли участие пять команд: УСК по Могилевской области, факультета бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, следственно-экспертного факультета Академии МВД, факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Могилевского филиала учреждения образования "БИП - Университет права и социально-информационных технологий".

Приветственным словом открыл мероприятие начальник УСК по Могилевской области Владимир Шалухин. Генерал-майор юстиции поблагодарил администрацию БГСХА за помощь в организации турнира и предоставление базы для его проведения. Высказал слова благодарности в адрес учебных заведений, которые поддержали инициативу Следственного комитета.

"У следователя, как и у всех юристов, главное орудие - это интеллект и логика. Для нас очень важно быстро ориентироваться в ситуации, иметь немалый багаж знаний правовых наук и умело им распоряжаться. Главная цель нашего мероприятия - это общение, получение новых знаний и обмен полезной информацией", - отметил Владимир Шалухин.

Турнир проходил в три этапа. В первой части участники состязались в командной версии игры "Своя игра". На втором этапе знатоки демонстрировали эрудицию в формате игры "Что? Где? Когда?".

По итогам проведенных этапов определились четыре лучшие команды, которые в финале состязались в быстроте и точности ответов по правилам игры "Брейн-ринг". На всем протяжении турнир сопровождался музыкальными паузами.

Победителем интеллектуального состязания стала команда студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, второе место - у курсантов Академии МВД, бронзу завоевали могилевские следователи. Единогласным решением жюри в номинации "За волю к победе" победила команда Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, а самым результативным игроком турнира признана студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Анастасия Волкова.

"Призеры и победители интеллектуального турнира отмечены дипломами, медалями и кубками, каждый участник увез с собой памятные сувениры, яркие впечатления от игры и прекрасное настроение", - рассказали организаторы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Горки игры Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Отраслевой профсоюз направил в 2020 году на поддержку медиков Брестской области более Br850 тыс.
Фото из архива На насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь" подключили технологические трубопроводы
Александр Турчин. Фото из архива Турчин встретился с трудовым коллективом ЗАО "БелАсептика"
Фото Могилевской областной инспекции Госстандарта Опасные сладости обнаружили в продаже в Могилевском районе
Дмитрий Воронюк. Фото из архива Воронюк: приоритет молодежной госполитики - помочь выстроить жизнь и карьеру в стране
Алексей Авраменко. Фото из архива Авраменко рассказал гомельским железнодорожникам об итогах ВНС
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314
МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах
Как вложиться в новостройку и ЗАРАБОТАТЬ?
Топ-новости
Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны
Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева
Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества
Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций
Медицинские научно-практические организации СНГ заинтересованы в сотрудничестве в борьбе с COVID-19
Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка
Червяков: необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие малой родины
Главы МИД СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права
Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Луцкий: блокировать фейки смогут Мининформ, Генпрокуратура и Совет безопасности
Минкультуры объявило конкурс на лучший проект патриотической тематики
БРСМ 22 марта дает старт благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"
МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска
Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.