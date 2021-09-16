Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах

16 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Первый в республике Музей народного единства откроют 17 сентября в СШ №1 имени С.И.Грицевца Барановичей, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея создать музей родилась незадолго до открытия новой школы города. На воплощение задумки у инициаторов было совсем немного времени, однако участники проекта смогли уложиться в запланированный срок. "В реализации идеи помогали 61-я авиабаза, Министерство обороны, главное управление по образованию Брестского облисполкома, музей Барановичей. Горисполком выделил из бюджета Br10 тыс. Спонсорскую помощь оказал местный бизнес. Весь город был заинтересован в том, чтобы у нас появился этот музей", - отметила начальник управления по образованию горисполкома Татьяна Шестак.

Хоть официально музей еще не открыт, он уже принимает первых посетителей - любопытных школьников. И неудивительно: современное оформление и форма подачи материала, применение интерактивных элементов (магнитные панели, гексы, QR-коды, мобильные стенды, голографический вентилятор, информационный барабан) позволяют стать не только слушателем экскурсии, но и активным виртуальным путешественником по областям республики.

"Было много вариантов, каким должен быть музей. Наша школа носит имя Грицевца, поэтому мы хотели углубиться в летную тематику. В связи с тем, что этот год, объявленный Годом народного единства, очень значимый для республики, возникла идея объединить эти две темы, - пояснила концепцию директор школы Марина Купцова. - Это музей не только для детей, но и для взрослых. Потому что народное единство - это культура, гражданственность, искренность, религия, история. Значение, содержание этих слов мы и раскрываем в нашей экспозиции".

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый, под названием "В единстве наша сила!", рассказывает о становлении белорусской государственности с полоцкого периода до нашего времени. Параллельно показывается история Барановичей. Центральная часть музея посвящена современной Беларуси: на объемных стендах представлены достижения страны, традиции и ценности белорусского народа. Раздел "Бессмертный подвиг "крылатых" героев" посвящен подвигам современных летчиков. Его дополняет уникальный экспонат - авиационный тренажер, представляющий собой кабину самолета. Находясь в ней, можно почувствовать себя пилотом, увидеть проекцию просторов родного края.

"Тематика этого музея очень содержательная, познавательная. Я уверена, что он будет не только воспитывать дух патриотизма в учащихся, но и прививать им любовь к Родине, к родному краю, уважение к людям, способным жертвовать собой ради жизни других", - резюмировала руководитель управления по образованию горисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка