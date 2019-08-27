Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке "Великий камень"

27 августа, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня сдали в эксплуатацию первый жилой дом. Проект реализован "25-й компанией китайской Корпорации по железнодорожному строительству" за счет средств технико-экономической помощи Китая, передает корреспондент БЕЛТА.
На возведение 156-квартирного дома ушло меньше года - строительные работы на этой площадке начались в ноябре 2018 года и завершились в конце июля. Общая площадь застройки составляет 18 тыс. кв.м. В доме по 70 одно- и двухкомнатных квартир, остальные - трехкомнатные. В доме есть все, что необходимо для комфортной жизни, - СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" внесло свой вклад, обеспечив квартиры мебелью. Жить здесь будут работники предприятий резидентов парка. На сегодняшний день уже зарезервировано более ста квартир.
Как отметил глава представительства "25-й компании китайской Корпорации по железнодорожному строительству" Тянь Цзяци, дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80%) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса. В Китае она широко применяется, в Беларуси же - впервые.
По словам главы администрации индустриального парка Александра Ярошенко, с вводом первого жилого дома "Великий камень" становится уже не просто индустриальным парком, а экогородом, в котором будет не только комфортно работать, но и комфортно жить. "Мы не будем останавливаться на достигнутом, - подчеркнул он. - Здесь будет построен целый жилой квартал со всеми необходимыми объектами - детским садом, школой, больницей". По словам Александра Ярошенко, уже через три-пять лет здесь будут проживать около 6 тыс. человек.-0-
Фото Максима Гучека