Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке "Великий камень"

27 августа, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня сдали в эксплуатацию первый жилой дом. Проект реализован "25-й компанией китайской Корпорации по железнодорожному строительству" за счет средств технико-экономической помощи Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии

На возведение 156-квартирного дома ушло меньше года - строительные работы на этой площадке начались в ноябре 2018 года и завершились в конце июля. Общая площадь застройки составляет 18 тыс. кв.м. В доме по 70 одно- и двухкомнатных квартир, остальные - трехкомнатные. В доме есть все, что необходимо для комфортной жизни, - СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" внесло свой вклад, обеспечив квартиры мебелью. Жить здесь будут работники предприятий резидентов парка. На сегодняшний день уже зарезервировано более ста квартир.

Глава представительства "25-й компании китайской Корпорации по железнодорожному строительству" Тянь Цзяци

Заместитель Министра экономики Республики Беларусь Елена Перминова

Генеральный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн

Глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко

Первый заместитель директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев и глава представительства "25-й компании китайской Корпорации по железнодорожному строительству" Тянь Цзяци

Как отметил глава представительства "25-й компании китайской Корпорации по железнодорожному строительству" Тянь Цзяци, дом строился по белорусским стандартам и в большей степени (80%) с использованием белорусских материалов. Для отопления дома будет использоваться система геотермального насоса. В Китае она широко применяется, в Беларуси же - впервые.

По словам главы администрации индустриального парка Александра Ярошенко, с вводом первого жилого дома "Великий камень" становится уже не просто индустриальным парком, а экогородом, в котором будет не только комфортно работать, но и комфортно жить. "Мы не будем останавливаться на достигнутом, - подчеркнул он. - Здесь будет построен целый жилой квартал со всеми необходимыми объектами - детским садом, школой, больницей". По словам Александра Ярошенко, уже через три-пять лет здесь будут проживать около 6 тыс. человек.-0-

Фото Максима Гучека