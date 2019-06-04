Пешеходные переходы демонтируют на трассе Минск-Гродно

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 Минск-Гродно дорожно-эксплуатационные предприятия наносят горизонтальную разметку, а также демонтируют пешеходные переходы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Демонтируются переходы, которые пересекают проезжую часть в одном уровне. Пешеходы смогут безопасно переходить дорогу под транспортными развязками. "С учетом существующего повышенного скоростного режима на М6 ликвидация пешеходных переходов позволит предотвратить ДТП на потенциально опасных участках. Они находятся возле деревень Байдаки и Горани", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными при проезде мест проведения работ, а пешеходам пересекать проезжую часть магистральных и республиканских дорог только в установленных местах.-0-