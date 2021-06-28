Пешие, водные, велосипедные и комбинированные турмаршруты свяжут полесские регионы Брестской области

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разрабатывают пилотный проект повышения туристической привлекательности Полесья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Полесье - одна из перспективных, но недостаточно освоенных туристических зон. Районы самобытного региона объединены историей, культурой, традициями и природными достопримечательностями. Для продвижения этой территории Брестский облисполком разрабатывает пилотный проект "Туристический регион Припятское Полесье".

"Нужен маркетинг турпродукта, прежде всего созданный на таких ресурсах, как экологический туризм, культура, отдых, охота и рыбалка. Однако в этом регионе непростая логистика, некоторые места труднодоступные. Чтобы придать импульс развитию территории, мы реализуем этот проект", - отметили в управлении спорта и туризма.

Проект объединяет Пинск, Дрогичиский, Ивановский, Пинский, Столинский и Лунинецкий районы. Там планируется создать агротуристический кластер, 16 турмаршрутов для экскурсионного и активного отдыха, инфоцентры. Путешественники смогут опробовать пешие, водные, велосипедные и комбинированные маршруты. Например, в последнее время набирают популярность сплавы на байдарках. Большинство из них рассчитано на один или два дня.

"Наблюдается тенденция уменьшения потока организованных туристов. Сейчас в 90% случаев это индивидуальный или семейный отдых на личном транспорте. Преимущественно для таких путешественников и организуются такие маршруты", - пояснили в управлении.-0-