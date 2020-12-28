Петрашова: в общественные приемные приходят люди, небезразличные к будущему нашей страны

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В общественные приемные приходят люди, небезразличные к будущему нашей страны. Таким мнением с журналистами поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время работы выездной общественной приемной в средней школе №7 Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со своими идеями и предложениями в общественные приемные приходят люди, небезразличные к будущему нашей страны. Потому что именно сейчас идет сбор идей и предложений, которые после детальной и тщательной проработки будут вынесены на Всебелорусское народное собрание и могут стать основой будущих изменений в нашей Конституции. Приятно отметить, что со своими идеями и предложения идут люди, представляющие различные сферы и отрасли нашей жизни, - отметила Ольга Петрашова. - На примере сегодняшней общественной приемной хочется отметить, что к нам пришли ветераны, молодежь, представители социальной сферы, общественных организаций, реального сектора экономики. Наша работа была построена по принципу открытого диалога. В таком формате, за круглым столом, можно не только обсудить вопросы, которые волнуют, но и вместе проработать будущую концепцию развития нашей страны".

Одним из участников выездной общественной приемной стал председатель Молодежного парламента Могилева Захар Бочков. Молодой человек высказал надежду на то, что в будущем Беларусь сохранит социально ориентированную направленность внутренней политики. "Для молодежи важно, чтобы в будущем у нас сохранялись все социальные гарантии и выплаты, которые есть сейчас. Ни для кого не секрет, что имея такую поддержку со стороны государства, у молодежи есть возможность учиться и развиваться. Когда молодой человек делает первые шаги, важно, чтобы он не начинал этот путь один. И здесь государство всегда приходит на помощь", - отметил Захар Бочков.

Кроме этого, молодой человек высказал предложение о более тесном сотрудничестве Молодежного парламента и учреждений образования города. "Мы готовы поддерживать разнообразные инициативы, которые будут способствовать более тесному сотрудничеству активной молодежи и учреждений образования. Это могут быть различные акции или проекты", - отметил Захар Бочков.

Вопросы экономического развития поднял директор МОАО "Красный металлист" Юрий Сербин: "Сейчас мировой тренд - это защита национальной экономики. Эту работу необходимо усилить, чтобы сберечь все те достижения, которых достигли наши предприятия на данный момент. Еще один важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - более существенная и гибкая поддержка предприятий, готовых заниматься инновационными разработками. Это касается в том числе финансовой поддержки. Все это позволит нарастить работу реального сектора экономики. И успехи в экономике будут благотворно отражаться на социальной сфере и благосостоянии наших граждан. Кроме этого, важно проводить более качественную работу по привлечению инвесторов в нашу страну. Здесь нужен более детальный отбор и комплексное сопровождение на всех этапах инвестирования".

С вопросом о развитии сферы профессионального образования в общественную приемную обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Могилевского государственного профессионального лицея №2 Галина Ельская. "Я с 1994 года работаю в сфере профессионального образования. И меня, и наш коллектив волнует будущее этой сферы. Никто не отменяет значимость высшего образования, но и профессиональное тоже нельзя списывать со счетов. Ведь это - кузница кадров для наших предприятий. Профессии, которые получают у нас ребята, очень востребованы на всех уровнях, - отметила Галина Ельская. - На сегодняшний день нам необходимо сохранить профессиональное образование в стране, сделать его более привлекательным для ребят. Кроме этого, мы высказали предложение упросить экзаменационную систему после окончания школы. Потому что детям приходится сдавать огромное количество экзаменов, а это сильный стресс. Мы бы хотели, чтобы у нас появился единый экзамен, который объединит в себе выпускные и вступительные".

Как отметила Ольга Петрашова, во время работы общественной выездной приемной удалось обсудить много разных вопросов. "Проведение таких общественных приемных для нас очень важно. Это уже системная работа, формат которой позволяет не только узнать проблему или вопрос, но и конкретные шаги по его решению. К нам сегодня обратились люди, представляющие почти все сферы жизни общества, - отметила Ольга Петрашова. - В таком диалоге мы можем обсудить дальнейшую стратегию развития государства как на далекую перспективу, так и на ближайшую пятилетку. И сегодня те, кто выступал во время общественной приемной, подчеркнули, как важно сохранить имеющуюся модель социально-экономического развития нашей страны. Это поможет не только сохранить все то, чего добилась наша страна, но и приумножить все наши достижения".-0-