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16 июня 2021, 14:40

Петришенко медработникам: в лечении каждого пациента вы задействуете не только свои умения, но и душу

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших медицинских работников Минской области сегодня в преддверии их профессионального праздника чествуют в Несвижском замке, передает корреспондент БЕЛТА.

Слова благодарности высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, что этот знаковый объект не случайно выбран местом, где сегодня звучат теплые слова в адрес всех работников здравоохранения. "Это демонстрация огромной благодарности вашему самоотверженному труду, который вы ежедневно осуществляете каждый на своем рабочем месте",- сказал он.

Вице-премьер уверен, что в эту профессию приходят единожды и навсегда. "Важно, что люди, оставаясь в ней, отдают не только свой профессионализм, свои умения и навыки, усвоенные от старших коллег уроки, но и свою душу, свое сердце, чтобы действительно искренне врачевать и помогать каждому пациенту", - отметил он.

Игорь Петришенко заметил, что в лечении каждого пациента врач проявляет навыки смежных отраслей, задействует все свои умения, талант и душу. В противном случае человек будет чувствовать, что пришел не к тому врачу, не получил ожидаемую помощь. "Но в этом зале, как и во всей нашей стране, медицинские работники - это единая дружная семья, которая в трудную минуту приходит на выручку и пациентам, и своим коллегам, забирая, кстати, у родных и близких частичку тепла, которую они несут пациентам", - сказал он.

"Мы доверяем свое лечение профессионалам, людям, которые освоили профессию врача, реализовались в ней и самое главное - не стоят на месте, а совершенствуются", - продолжил заместитель премьер-министра.

Он также отметил, что Минская область - новатор в мобильной медицине. По территории курсируют 12 передвижных медицинских комплексов, что задает тон другим регионам в развитии этого направления. Функционируют межрайонные центры, которые оснащаются новым современным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать и правильно назначать лечение. Только за последние два года более 160 единиц нового современного высокотехнологичного оборудования было закуплено для клиник Минской области. На сегодня девять клиник оснащены компьютерными томографами, пять - магнитно-резонансными.

"Не каждый регион может похвастать такой мощной материальной базой. Но это было бы просто железом без профессионализма, знаний, искреннего, заинтересованного отношения медицинских работников. Будь то главврач, хирург, медицинская сестра или другой административно-технический персонал, без которого невозможна работа и слаженное функционирование учреждения здравоохранения", - отметил Игорь Петришенко.

Как заметил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, прошедший с начала пандемии период продемонстрировал всем, насколько тяжелая и ответственная работа у медиков. Он рассказал, что сам перенес коронавирусную инфекцию и лечился в областной больнице. В этой связи Александр Турчин высказал благодарность всему персоналу - начиная от лечащего врача и заканчивая медсестрами, с которыми, кстати, можно было поговорить на все волнующие темы. "Не только лечение, но и атмосфера оптимизма заставляет нас быстрее выздоравливать. Но мы понимаем, чего стоит оптимизм в этих условиях, в этих красных зонах, поэтому искренне благодарны за вашу работу", - добавил он.

Александр Турчин заметил, что органы исполнительной власти прилагают максимум усилий для строительства новых объектов. "Текущий год - это поликлиника в Жодино, детская больница в Борисове, начали строить поликлинику в Боровлянах. Есть план не только по строительству новых объектов, но и приведению к достойным условиям действующих больниц и поликлиник", - сказал он. По его словам, вложение денег в медицину - самая что ни есть инновация, поскольку это инвестиции в здоровье нации, а значит, огромный вклад в развитие экономики.-0-

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здравоохранение медицина Минская область
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