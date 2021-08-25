Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок

На встрече Игорь Петришенко совместно с местными властями осмотрел объекты, которые будут задействованы во время Дня белорусской письменности в Копыле. Ими стали местный райисполком, здание ЗАГСа, районный краеведческий музей, гостиница "Белорусочка", ресторан "Колос", площадь Ленина, где будут расположены различные развлекательные и интерактивные площадки, место открытия памятного знака "Мастер-кожевенник" в честь белорусского писателя Тишки Гартного и заложенная недавно Аллея писателей.



"Проведение Дня белорусской письменности стало доброй традицией для нашей страны. Принимать такой праздник - огромная честь для Копыля, особенно в значимый для страны Год народного единства. Город выбран не просто так, здесь родилось много знаменитых белорусских писателей, которым посвятят несколько объектов. Уверен, что все подготовительные работы по созданию инфраструктуры и праздничных локаций будут завершены в срок", - сказал Игорь Петришенко.

При подготовке к празднику в Копыле была запланирована реализация некоторых проектов, которые посвящены белорусским писателям. Например, на фасадах жилых объектов в городе появились муралы в честь Адама Русака, Алеся Адамовича и Кузьмы Черного.

Кроме этого, в городе к празднику отремонтируют объекты районного центра культуры и краеведческого музея, откроют новое здание детской библиотеки, где оборудуют современный киновидеозал на 30 мест с объемным 3D-звуком.

Фото Оксаны Манчук



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

25 августа, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле должны завершить до праздника. Таким мнением с журналистами сегодня поделился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время рабочей поездки в Копыль, передает корреспондент БЕЛТА.Он также отметил, что проведение подобных крупных праздников в городах - повод для местных властей улучшить внешний вид города, обновить инфраструктуру, повысить качество жизни населения. "День белорусской письменности позволяет делать города более уютными, популяризировать белорусских писателей, их произведения и в целом культуру. Все, что формирует мировоззрение и дает глубинные знания", - подчеркнул заместитель премьер-министра.Во время мониторинга проведения ремонтных работ к празднику Игорь Петришенко отметил ряд недостатков, среди которых выбоины на некоторых участках тропинок по улице Ленина, неопрятный вид ограждения из булыжника, недочеты при ремонте зданий и другое. Устранение дефектов взято на контроль.Рядом с районным краеведческим музеем в городе установили памятник Тишке Гартному, а в существующем сквере обустроили Аллею писателей. Там появилось 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях, которые родились в Копыльском регионе. Для каждого объекта сделали уникальный QR-код, отсканировав который можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.День белорусской письменности пройдет в Копыле 5 сентября, региональный праздник "Дажынкі-2021" - 18 сентября. Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств Миноблисполкома, Копыльского райисполкома, республиканских органов госуправления.-0-