Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 25 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:25 Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска Общество
14:22 Любите арбузы? Вот как они влияют на организм Ссылки на БелТА Плюс
14:17 Более 400 "протестных" уголовных дел возбуждено в Гомельской области за поствыборный год Происшествия
14:12 Традиционный фестиваль творчества "Августовский канал в культуре трех народов" пройдет 28 августа Афиша
14:05 В Могилевской области за семь месяцев изъято более 11,5 кг наркотиков и психотропов Происшествия
14:04 В Брестском районе уничтожено более 900 кг дикорастущей конопли Происшествия
13:53 Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио Спорт
13:53 Остановился поправить груз - в Минской области в ДТП погиб водитель, пассажир травмирован Происшествия
13:46 ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги Общество
13:36 Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране В мире
13:23 Доллар на торгах 25 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:20 Все системы безопасности в белорусских учреждениях образования исправны - МЧС Общество
13:16 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305 Общество
13:14 В детсадах Минска планируют организовать 190 групп с белорусским языком обучения Регионы
13:08 Система образования к началу учебного года готова - Минобразования Общество
13:03 "Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября Общество
12:57 В Гродненской области задержали 20-летнего педофила Происшествия
12:56 Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок Регионы
12:55 В ОБСЕ обеспокоены блокировкой веб-ресурсов СМИ в Украине В мире
12:52 Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу Регионы
12:47 5 минут, паспорт и смартфон. life:) первым предложил белорусам дистанционно подключаться на тарифы с eSIM Общество
12:45 Посольство Беларуси в Зимбабве откроют до конца января 2022 года  Политика
12:36 В Барановичском районе машина бесправника врезалась в дерево: двух человек госпитализировали Происшествия
12:30 Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа Общество
12:25 В Минске будут судить водителя за наезд на женщину с ребенком на остановке Происшествия
12:15 У жителя Гродно обнаружили гашиш и 2 кг насвая Происшествия
12:08 В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования Общество
12:00 В Беларуси в новом учебном году получать дошкольное образование будут около 425​ тыс. детей Общество
11:55 Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта Экономика
11:52 Союзные парламентарии обсудят 30-31 августа в Орше инновационные приоритеты СГ Политика
Все новости
Все новости
Регионы
25 августа 2021, 12:56

Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
25 августа, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле должны завершить до праздника. Таким мнением с журналистами сегодня поделился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время рабочей поездки в Копыль, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече Игорь Петришенко совместно с местными властями осмотрел объекты, которые будут задействованы во время Дня белорусской письменности в Копыле. Ими стали местный райисполком, здание ЗАГСа, районный краеведческий музей, гостиница "Белорусочка", ресторан "Колос", площадь Ленина, где будут расположены различные развлекательные и интерактивные площадки, место открытия памятного знака "Мастер-кожевенник" в честь белорусского писателя Тишки Гартного и заложенная недавно Аллея писателей.
"Проведение Дня белорусской письменности стало доброй традицией для нашей страны. Принимать такой праздник - огромная честь для Копыля, особенно в значимый для страны Год народного единства. Город выбран не просто так, здесь родилось много знаменитых белорусских писателей, которым посвятят несколько объектов. Уверен, что все подготовительные работы по созданию инфраструктуры и праздничных локаций будут завершены в срок", - сказал Игорь Петришенко.
Он также отметил, что проведение подобных крупных праздников в городах - повод для местных властей улучшить внешний вид города, обновить инфраструктуру, повысить качество жизни населения. "День белорусской письменности позволяет делать города более уютными, популяризировать белорусских писателей, их произведения и в целом культуру. Все, что формирует мировоззрение и дает глубинные знания", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Во время мониторинга проведения ремонтных работ к празднику Игорь Петришенко отметил ряд недостатков, среди которых выбоины на некоторых участках тропинок по улице Ленина, неопрятный вид ограждения из булыжника, недочеты при ремонте зданий и другое. Устранение дефектов взято на контроль.  
 
При подготовке к празднику в Копыле была запланирована реализация некоторых проектов, которые посвящены белорусским писателям. Например, на фасадах жилых объектов в городе появились муралы в честь Адама Русака, Алеся Адамовича и Кузьмы Черного.

Рядом с районным краеведческим музеем в городе установили памятник Тишке Гартному, а в существующем сквере обустроили Аллею писателей. Там появилось 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях, которые родились в Копыльском регионе. Для каждого объекта сделали уникальный QR-код, отсканировав который можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.
 
Кроме этого, в городе к празднику отремонтируют объекты районного центра культуры и краеведческого музея, откроют новое здание детской библиотеки, где оборудуют современный киновидеозал на 30 мест с объемным 3D-звуком.
День белорусской письменности пройдет в Копыле 5 сентября, региональный праздник "Дажынкі-2021" - 18 сентября. Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств Миноблисполкома, Копыльского райисполкома, республиканских органов госуправления.-0-
Фото Оксаны Манчук


Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Копыль ремонт
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В детсадах Минска планируют организовать 190 групп с белорусским языком обучения
Анатолий Линевич. Фото из архива Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу
Фото из архива КГК выявил нарушения в Могилевской областной клинической больнице
Фото Государственного таможенного комитета В пункте пропуска "Берестовица" построили стационарный инспекционно-досмотровый комплекс
Фото из архива Мини-гольф, тимбилдинг-игры, фаер-шоу - фестиваль пляжного волейбола пройдет в Гомеле 
Фото из архива Агроусадьбу с клоунариумом создадут в Глубокском районе 
Главное
Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать
Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась
Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
"Экспресс-гарантия" - когда бизнесу нужно срочно совершить сделку без переплат!
Топ-новости
Лукашенко о своем приусадебном участке: арбузы - это не потому, что пиар какой-то
Система образования к началу учебного года готова - Минобразования
Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска
Теребление льна завершается в Беларуси
Ваша выгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам со скидкой 5%! До конца акции осталось всего 7 дней!
Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок
ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги
На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов - Пархомчик
МТЗ поставит в Судан 219 тракторов
Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305
Предприятия оборонного сектора Беларуси участвуют в форуме "Армия-2021" в Подмосковье
Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября
Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября 
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.