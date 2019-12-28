Пилотный проект по клинико-затратным группам реализуют в больницах Гродненской области

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по внедрению клинико-затратных групп (КЗГ) при оказании медпомощи в стационарных условиях реализуют в больницах Гродненской области. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 декабря 2019 года №902 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для участия в эксперименте выбрали 10 учреждений области, семь из них находятся в Гродно, еще по одному в Волковыске, Островце и Слониме. Сроки проекта - 2020-2021 годы.

Министерству здравоохранения до 1 апреля 2020 года нужно определить классификаторы КЗГ, медицинских услуг и вмешательств, до 1 октября 2020-го - внедрить ПО для автоматизации формирования клинико-затратных групп.

Совет Министров по итогам 2020 и 2021 годов будет получать отчеты о результатах пилотного проекта. До 1 марта 2022 года в правительство внесут дорожную карту поэтапного внедрения клинико-затратных групп по всей стране.

Реализовать в Беларуси проект по внедрению системы клинико-затратных групп поможет Группа Всемирного банка. "Клинико-затратные группы - это система стоимостных классификаций схожих групп заболеваний, с помощью которой больничная организация рассчитывает, сколько средств ей необходимо, чтобы обеспечить полное и качественное выполнение взятых на себя обязательств по лечению запланированного числа случаев того или иного заболевания. Переход на новые механизмы финансирования здравоохранения на основе клинико-затратных групп позволит обеспечить более эффективное распределение и использование выделяемых отрасли бюджетных финансовых средств, а также выведет на новый уровень контроль качества оказываемой населению медпомощи", - поясняли в пресс-службе Минздрава.-0-