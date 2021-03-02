Пилотный проект по новым принципам финансирования медпомощи реализуют в Минске и Гродненской области

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Минск и Гродненская область станут пилотными регионами по внедрению методов распределения бюджетного финансирования на оказание медпомощи. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время коллегии обсуждались задачи на будущее. Например, планируется изменение медико-экономических принципов финансирования, в частности, переход на метод оплаты по клинико-затратным группам.

"Пилотными регионами станут Гродненская область и Минск. Восемь районов будут работать в этом направлении", - отметил Дмитрий Пиневич. Он подчеркнул, что активно будут внедряться в Гродненском регионе и другие инновации, в том числе развитие IT-платформы в медицине.

Немаловажно, по словам министра, то, что в регионе продолжает развиваться материально-техническая база здравоохранения. Речь идет прежде всего о строительстве онкоцентра в Гродно, переоснащении опорных клиник в регионе, модернизации больниц.

В центре внимания будут и инновации в плане подготовки кадров. Внедряться они будут в рамках практико-ориентированной додипломной подготовки, а также в виде постоянного постдипломного совершенствования квалификации кадров на протяжении всей их профессиональной деятельности с учетом внедрения в здравоохранении новых технологий. Одним из примеров в этом направлении стал проект по созданию университетской клиники в Гродно.

Также во время коллегии подвели итоги работы сферы здравоохранения региона не только за 2020 год, но и в целом за минувшую пятилетку. Оценивались устойчивость системы здравоохранения региона, мобильность, способность реагировать на вызовы, в том числе непростого прошлого года, а также потенциал, который необходимо реализовать в последующие годы.

"Оценка работы Гродненщины высокая. Думаю, иначе быть не должно - это университетский регион, с традициями, со сложившейся инфраструктурой, обладающий одним из самых высоких ресурсов по обеспеченности кадрами", - отметил Дмитрий Пиневич. При этом, обратил он внимание, в большой степени разговор на коллегии строится не о достижениях, а о стоящих перед сферой здравоохранения проблемах и путях их оперативного решения. Упор в работе будет сделан на переход от доступности и качества медицинской помощи к созданию безопасной медицинской среды для каждого пациента.-0-