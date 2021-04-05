Пилотный проект по раннему выявлению рака головы и шеи стартовал в Славгородском районе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по раннему выявлению злокачественных новообразований головы и шеи стартовал в Славгородском районе Могилевской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии центральной нервной системы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук Жанна Колядич.

Проект реализуется на базе Славгородской ЦРБ под кураторством РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова. "Для его апробирования мы выбрали Могилевскую область, где, по данным Белорусского канцер-регистра, выявляемость злокачественных новообразований полости рта и глотки в первой и второй стадиях составляет 26,9%. А Славгородский район очень компактный, поэтому мы можем быстро провести пилотный проект и оценить результат", - сказала Жанна Колядич.

По ее словам, суть проекта заключается в обследовании всех жителей района старше 40 лет на наличие в полости рта опухолевых или предопухолевых образований. Выстроена четкая маршрутизация. Первоначально пациента анкетирует и осмотрит медицинский работник ФАПа, врач общей практики, а при наличии язв, уплотнений, затрудненного глотания или дыхания его направят в районную больницу к оториноларингологу или хирургу-стоматологу для углубленного обследования и выполнения биопсии. В случае выявления хронического заболевания, например лейкоплакии полости рта, пациенту предложат санацию, а если по результатам биопсии обнаружат злокачественное образование, - направят в онкодиспансер.

Жанна Колядич отметила, что рак полости рта и ротоглодки является большой проблемой. В республике ежегодно выявляется около 1,5 тыс. случаев заболевания. Одногодичная летальность по республике - 37,1%. Причем в 52% случаев заболевают люди трудоспособного возраста. Частота его выявления в четвертой стадии занимает второе место среди опухолей всех локализаций. Среди причин смертности в трудоспособном возрасте рак полости рта и ротоглодки находится на втором месте.

Заведующая лабораторией считает, что поздние обращения к врачам-онкологам связаны с отсутствием у пациентов онкологической настороженности, а у врачей - онкологической грамотности. Зачастую и пациент, и врач недооценивают клиническую ситуацию. К онкологам чаще всего обращаются уже в 3-4-й стадиях заболевания. "Для понимания: опухоль второй стадии - это 2 см в диаметре, а мы сейчас ведем речь про третью и четвертую", - заметила она. Это же касается и полости носа и околоносовых пазух: 75% пациентов приходят в третьей и четвертой стадиях.

"Рак не формируется за день, ему предшествуют какие-то предраковые состояния, например, папилломы, хронический гипертрофический ларингит или лейкоплакия, удалив которые вовремя, можно избежать образования злокачественного новообразования", - отметила Жанна Колядич .

По ее словам, рак в начальных стадиях при осмотре внешне не отличим от предопухолевых состояний. Сначала это обычное уплотнение или какое-то возвышение, нарушение целостности эпителия с образованием эрозии или язвы, рельефа слизистой. "Пациенты упорно это лечат, используя различные растворы для полосканий полости рта, пока не появляются метастазы в области шеи и когда помочь уже очень сложно. Поэтому мы и забили в колокола. - сказала заведующая лабораторией. - А это опухоли визуальной локализации, для выявления которых никакого специального оборудования не требуется. Нужен лишь своевременный осмотр и хирургическая санация хронических очагов".

Что касается итогов пилотного проекта, в первые годы закономерно увеличится выявление заболевания в различных стадиях. В перспективе, когда система будет четко налажена и начнут санироваться предопухолевые хронические заболевания покровного эпителия (облигатный и факультативный предрак), в разы повысится выявляемость ранних стадий онкозаболевания. "В дальнейшем мы бы хотели, чтобы всех пациентов после 40 лет ежегодно вызывали на профилактический осмотр", - заключила Жанна Колядич.-0-