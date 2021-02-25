Пинская центральная больница и Барановичский онкодиспансер весной ожидают поставок КТ

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поставки компьютерных томографов в Пинскую центральную больницу и Барановичский онкологический диспансер запланированы на весну. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк на совместной сессии Брестских областных исполнительного комитета и Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году все силы и средства были направлены на борьбу с коронавирусом. На установление ежемесячных надбавок медикам за работу в условиях инфекции направлено Br73,5 млн. В области своевременно перепрофилировали коечный фонд, закупили дополнительное реанимационное и другое медицинское оборудование. За счет займа Международного банка реконструкции и развития в декабре Кобринская, Столинская и Березовская центральные районные больницы получили компьютерные томографы, которые уже введены в эксплуатацию. В марте ожидается поставка КТ в Пинскую центральную больницу и онкодиспансер в Барановичах", - рассказал Геннадий Борисюк.

В этом году в регионе планируют завершить строительство многопрофильного медицинского центра в заречной части Бреста и нового корпуса детской областной больницы. Вице-губернатор считает, что для снижения бюджетной нагрузки учреждения здравоохранения могут активнее включаться в программы трансграничного сотрудничества. Пример такого взаимодействия с зарубежными партнерами показывают областные клиническая и детская больницы, Жабинковская райбольница.

Геннадий Борисюк обратил внимание, что во время пандемии повышенное внимание уделяется людям из незащищенных групп. В первую очередь речь идет о постояльцах домов-интернатов, в которых в Брестской области проживают около 2,5 тыс. человек. Благодаря переводу сотрудников на вахтовый метод работы удалось не допустить массового распространения заболевания. Также с открытием Кривошинского дома-интерната в регионе исчезла очередь в такие социальные учреждения.

Образовательный процесс тоже был налажен с учетом эпидемиологической обстановки. Решались и другие насущные вопросы, в частности, увеличения мест в дошкольных учреждениях. "Несмотря на то, что социальный стандарт по обеспечению местами в детских садах выше норматива на 7%, потребность в них сохраняется. У нас на очереди 1306 детей. Больше всего в Брестском, Столинском районах и Бресте. Работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет строительства встроенных детских садов", - отметил зампредседателя облисполкома.

Он добавил, что под особым контролем будут находиться вопросы ремонта пищеблоков. До начала учебного года их планируется обновить в учреждениях образования в Бресте, Барановичах, Березовском, Столинском, Каменецком, Лунинецком и Малоритском районах.

Еще одной сферой, которая остро почувствовала влияние пандемии, можно назвать туризм. "В ситуации спада главное - сохранить предприятия и людей, занятых в сфере услуг. Сделана ставка на внутренний туризм, которая возымела эффект. Загородные туристические комплексы и агроусадьбы работали с загрузкой 50-70%, что достаточно высокий показатель", - обратил внимание Геннадий Борисюк. В Брестской области в прошлом году открылось 35 новых туристических объектов, в том числе более 20 агроусадеб.

Брестские областные исполком и Совет депутатов на совместной сессии подвели итоги социально-экономического развития региона в 2020 году и обозначили задачи на 2021-й. В мероприятии приняли участие председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, председатель правления Национального банка Павел Каллаур, председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный главы государства по Брестской области Валерий Иванов.-0-