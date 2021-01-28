Пинский лесхоз построит цех по окорке древесины

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский лесхоз в агрогородке Молотковичи начал строительство нового производственного цеха по окорке древесины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Пинский райисполком.

Строительство на производственной площадке, где разместится новая линия, ведется за счет собственных средств лесхоза. Сейчас проводится тендер на закупку и установку оборудования. В цеху ежемесячно планируется перерабатывать до 200 куб.м древесины. Будет создано шесть рабочих мест. Ориентировочно, производство запустят до начала лета.

"Это позволит осуществлять углубленную переработку сырья и производить востребованную на рынке продукцию: кол виноградный, кол садовый, столб окоренный длиной от 1,5 до 6 м, - отметили в райисполкоме. - Такая продукция пользуется спросом в промышленном садоводстве, животноводстве, при строительстве жилья".

Пинчане намерены продавать окоренную древесину на внутреннем рынке и экспортировать. "Освоение перспективного направления производства позволит Пинскому лесхозу увеличить выручку от реализации продукции на 110%", - добавили в райисполкоме.-0-