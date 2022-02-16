Пинский район в 2021 году нарастил экспорт более чем в 1,6 раза

16 февраля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Пинского района в прошлом году увеличили экспорт товаров и услуг более чем в 1,6 раза по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил сегодня председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич на заседании хозактива района. В мероприятии принял участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В районе в прошлом году создали 25 новых микро- и малых организаций, появились дополнительные рабочие места. В основной капитал привлечено Br160,7 млн инвестиций. В том числе на Br44,3 млн приобретены машины, оборудование и транспортные средства. Производители на Br3,3 млн выпустили инновационной продукции (это 4,4% от общего объема). Например, винодельческий завод произвел первый коньяк из белорусского винограда. Экспорт товаров и услуг за год вырос более чем в 1,6 раза. Предприятия Пинского района поставляют свою продукцию в 23 страны, услуги экспортируют в 29 государств.

"Предприятия района находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта. В прошлом году география стран - партнеров расширилась. Почти в два раза мы увеличили экспорт в Россию, на ее долю приходится 45%. С такой же динамикой продали своих товаров и услуг в страны Евросоюза, - отметил Игорь Брилевич. - В лице нашей страны мировой бизнес имеет надежного партнера. Поэтому и Пинский район становится все более привлекательным для иностранных инвесторов. Объем инвестиций, поступивших от них, возрос почти в два раза. В частности, ведется строительство крупного промышленного комплекса по переработке нетоварной древесины и древесных отходов, где предусматривается создание не менее 65 рабочих мест".

К слову, в инвестиционную программу Брестской области в этом году включены 14 объектов Пинского района. Самые дорогостоящие и значимые из них связаны с улучшением качества воды и газификацией. Помимо этого, будет построен новый свинокомплекс Пинского комбината хлебопродуктов. В результате производство свинины в районе удвоится и составит около 9,5 тыс. т в год.-0-

Фото Вадима Якубёнка