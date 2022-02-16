Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать

16 февраля, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и активно работать на внешних рынках. Об этом сегодня в Пинском районе заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос продовольственной безопасности в стране успешно решается. Как таковой проблемы нет. Сельское хозяйство развивается такими темпами, что мы выходим на мировой уровень. То есть мы обеспечиваем не только свою страну продовольствием, но и активно работаем на внешних рынках. Об этом говорят цифры. Выйдем и на более высокие показатели. Сегодня благодаря таким хозяйствам, как ОАО "Парохонское" и другим крупным и поменьше, производственная безопасность обеспечена. Поэтому нашим гражданам переживать нечего", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента принимает участие в заседании хозактива Пинского района, которое проходит в агрогородке Парохонск. "Хозяйство и социальная сфера развиваются, достойная зарплата. Благодаря новым технологиям плодородие почв с каждым годом повышается, урожаи растут, соответственно, надои, производство говядины. Самое главное - растет уровень жизни на селе. Достойный поселок, прекрасные условия для работы и отдыха. Этот агрогородок - одна из "деревень будущего" - ориентир для других подобных и тех поселков, которые стремятся к этому", - считает Игорь Сергеенко.

На заседании хозактива рассмотрены итоги работы Пинского района в прошлом году и планы на 2022-й.-0-

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Фото Вадима Якубёнка