Пионерский интернет-флешмоб "Мой учитель" стартовал в Гомельской области

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пионерский интернет-флешмоб "Мой учитель", приуроченный к профессиональному празднику педагогов, стартовал сегодня в Гомельской области и продлится по 4 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Флешмоб проходит в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram среди членов ОО БРПО, которые с помощью смартфона могут создать видеоролики о своем учителе. Это должна быть коллективная работа ребенка и педагога с использованием пионерской символики. Видео, сопровождаемое рассказом об учителе, пионер должен загрузить в личный аккаунт в соцсетях.

По словам Артема Карпенко, суть флешмоба не в корысти или спортивном принципе "Быстрее, выше, сильнее", а в истинных чувствах и желании рассказать о своем педагоге. Учителя, которые станут главными героями видеороликов, получат поздравительные открытки от областной пионерской организации. "Будет 500 работ - отправим 500 открыток, тысяча - значит, тысячу. Мы будем рады, если число окажется весьма значительным", - подчеркнул председатель областной организации БРПО.

Для участия во флешмобе нужно указать в статье к видеоролику полные фамилию, имя, отчество преподавателя и название учреждения образования, а также отметить при публикации официальные страницы Гомельской областной организации ОО БРПО в соцсетях "ВКонтакте" (@gomelpioner) и Instagram (@gomel_pioner). Также все участники флешмоба должны быть подписчиками официальных групп пионерии региона в соцсетях. Размещенные записи (ссылки на записи) нужно прислать в сообщении в адрес групп БРПО Гомельской области в соцсетях. Это необходимо, чтобы организаторы могли отыскать посты и верно указали инициалы учителей и адреса школ в поздравительных открытках.-0-