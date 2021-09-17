Пионеры Минска получили список добрых дел на год во время акции "Мы едины"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 участников, сводную пионерскую дружину Минска собрала в сквере имени Марата Казея церемония открытия городской детско-молодежной акции "Мы едины", посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул значимость нового праздника как символа консолидации общества и всех поколений нашего народа, который веками отстаивал свою свободу и независимость, делал все для процветания Родины. "Вам в вашей жизни предстоит много делать для того, чтобы продолжить эстафету предков. В ваших руках - обеспечить будущее Беларуси, сделать ее еще более красивой и цветущей, - напутствовал ребят глава столицы. - У вас много впереди надежд и свершений. Пусть сбываются ваши мечты".

Идея акции, по словам организаторов, в преемственности поколений и единстве ценностей, среди которых товарищество, сплоченность, согласие, взаимопонимание, толерантность, уважение и преданность.

Сегодня 245 пионерских дружин столицы благоустраивают в каждом районе памятные места, территории у мемориальных досок. "Этим мы показываем, что мы, жители Минска от мала до велика, едины", - отметила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Место для открытия акции выбрано неслучайно, ведь Марат Казей был ровесником современных лидеров школьных пионерских дружин. Один из них, председатель дружины имени Н.Гастелло СШ №26 Московского района Влад Чаплыгин о подвиге юного партизанского разведчика отлично осведомлен. Марата Казея он называет одним из своих героев, наравне со всеми, кто сражался за освобождение нашей земли от захватчиков. "У меня и по линии папы, и по линии мамы все воевали, среди предков много военнослужащих. Я тоже мечтаю о профессии военного", - поделился планами Влад.

Сегодня на открытии акции Владимир Кухарев вручил каждой сводной районной пионерской дружине трудовую повестку на 2021/2022 учебный год с "объектами заботы" - местами, где ребята будут наводить порядок, с адресами ветеранов, которых они будут посещать. Представители дружин и 40 лучших пионервожатых поведут за собой свои коллективы в новый сезон добрых дел на благо Беларуси. А горком БРСМ передал своим юным преемникам в музей пионерии форму бойца студотряда с напутствием, что ребята примут эстафету.

В Заводском районе ребята наведут порядок у "Врат памяти" мемориального комплекса "Тростенец", в Московском - у мемориала "Память", Ленинском - у памятника неизвестному солдату по пер.1-му Пирогова, Октябрьском - у памятника Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву. Пионеры Партизанского района благоустроят в сквере "Содружество" территорию у памятника воинам-казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в том числе в боях за освобождение Беларуси. В Первомайском районе объектом заботы станет братская могила советских военнопленных, партизан и мирных жителей, в Советском - Военное кладбище, Фрунзенском - мемориальный комплекс в сквере им.И.Якубовского, Центральном - мемориальная доска на ул.М.Танка.

Вовлечению молодежи в празднование Дня народного единства городские власти уделили особое внимание. С 16 по 18 сентября самые достойные учащиеся несут Вахту Памяти на Посту №1 на площади Победы. В Студенческой деревне на пр.Дзержинского сегодня ребята с самых разных факультетов узнают на личном опыте, что такое "Беларускія народныя спартыўныя гульні". На спортивно-творческом фестивале развернулись интерактивные площадки, учреждения высшего образования демонстрируют свои таланты в творческой программе. Организованы турниры по волейболу и минифутболу, работают фотозоны, площадки от организаций, входящих в Республиканский союз общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций", "Мировое кафе" от послов Целей устойчивого развития. Завершит праздник выступление артистов и кавербэндов и молодежная дискотека.

Вечером в "Чижовка-Арене" Минская городская организация БРСМ проведет массовое катание на коньках в честь Дня народного единства. Ожидают 200 представителей Союза молодежи столицы из высших учебных заведений, колледжей и школ, которые предварительно должны зарегистрироваться на мероприятие. Там же активисты проведут республиканскую патриотическую акцию "Роднае-народнае": растянут 12-метровый флаг Республики Беларусь и споют государственный гимн вместе.-0-