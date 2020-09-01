Пищеблоки 22 школ и детсадов обновили в Брестской области

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пищеблоки 22 учреждений образования обновили к началу учебного года в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Материально-техническую базу пищеблоков обновили в 15 школах и семи детских садах. Где-то выполнены ремонтно-строительные работы, где-то закупили современное оборудование. Так, в СШ №2 Жабинки полностью реконструировали пищеблок. В средней школе в деревне Большие Радваничи Брестского района, где раньше не было своей столовой, в соответствии с требованиями реконструировали под эти цели помещения. Капитально отремонтировали пищеблок в Коньковском учебно-педагогическом комплексе детский сад - средняя школа Ляховичского района.

Всего в этом году на текущий и капитальный ремонт учреждений образования в местных бюджетах запланировано Br11 млн. Ряд социально-значимых объектов уже введен в эксплуатацию. Например, сегодня открыли новые спортивные залы в Залесской средней школе Кобринского района и Стытычевской СШ Пинского. Еще раньше открылись обновленные ясли-сад в деревне Скоки Брестского района.

Помимо ремонтов, продолжается строительство объектов образования. В бюджете области на эти цели запланировано Br19 млн. В этом году будут построены четыре одноквартирных жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие объекты, в частности, появятся в Бресте, Ляховичах, Пружанах и Малоритском районе. В декабре намечено завершить возведение многоквартирного жилого дома со встроенным детским садом на 75 мест в ЮЗМР-4 Бреста.-0-