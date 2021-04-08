Письмами, дневниками и фотографиями времен войны просят поделиться жителей Гродненской области

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовала акция "Мы - это память". Жителей региона просят рассказать и поделиться семейными историями о войне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Собранные материалы будут использованы при подготовке мероприятий к 9 мая, 22 июня и 3 июля.

"Сегодня, к сожалению, все меньше остается живых участников войны, тех, кто может из первых уст рассказать о происходившем. Однако память о них живет, в том числе в наших воспоминаниях, семейных историях и архивах. Очень важно не просто ее сохранить, но и рассказать о тех событиях молодым поколениям, оживить историю", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Стать участником акции очень просто. Достаточно лишь сфотографировать и отправить организаторам - на почту, в чат-бот, в социальные сети - военные письма, награды, дневники-воспоминания, фотографии и другие документы тех времен.

"Возможно, работа с семейными архивами станет началом новой истории, позволит приоткрыть какие-то тайны, напомнить внукам и правнукам о подвигах их дедушек и бабушек", - подчеркнули организаторы. Например, одна из участниц акции с удивлением узнала, что ее дедушка-фронтовик писал стихи.

Благодаря акции удалось отыскать и уникальные материалы. На днях организаторам передали самостоятельно изготовленную книгу 1967 года. На отпечатанных на машинке страницах собраны свыше 50 историй - это новеллы-воспоминания и рассказы партизан, участников войны, живших в деревне Бершты Щучинского района и окрестных населенных пунктах. Все истории были записаны учениками берштовской школы во время местных экспедиций.

Участников акции также просят оставлять координаты для обратной связи. Некоторых их них планируют пригласить для личного участия в торжественных мероприятиях.-0-