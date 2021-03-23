Пять новых предприятий запустят в этом году в СЭЗ "Брест"

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" планируют в этом году ввести в эксплуатацию пять новых предприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Резидент СЭЗ ООО "БТВ-Агро" завершает в Кобринском районе инвестпроект стоимостью свыше $15 млн. Там к вводу в эксплуатацию готовится сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибницы. Это единственное в своем роде предприятие в республике - до сих пор отечественным производителям грибов приходилось импортировать мицелий из-за рубежа.

На базе бывших производственных помещений завода "Цветотрон" фактически новое предприятие создает ИООО "Анрэкс". Первая его очередь уже запущена, в этом году планируется завершить реконструкцию. Компания намерена на 30-40% увеличить объемы производства мебели. Примерный объем инвестиций - $14 млн.

В областном центре по ул. Янки Купалы на производственных площадях, принадлежавших ОАО "Ковры Бреста", создано новое предприятие "ВестЮнионЛогистик". Сейчас ИООО завершает реконструкцию производственного корпуса под административно-логистический комплекс.

В числе новых предприятий и аккумуляторный завод в Брестском районе. Недавно подписан акт приемки в эксплуатацию, и 13 марта здесь приступили к работе в штатном режиме.

Там же, на территории промплощадки "Аэропорт", совместное российско-китайское предприятие "Арлайт и К" завершает реконструкцию со строительством нового производственного корпуса по выпуску светодиодной продукции.

Кроме того, расширение производств планируют и на действующих предприятиях. Так, зарегистрированный в качестве резидента СЭЗ летом прошлого года ООО "Полиполь Мебель Бел" начинает строительство крупного завода по производству мягкой мебели в Ивацевичах. Планируемый объем инвестиций - 26 млн евро. Новую линию по выпуску сырокопченых колбас намерено запустить ИП "Инко-Фуд" ООО. СП "Санта Бремор" ООО ежегодно вкладывает в развитие производства не менее $5 млн. Не станет исключением и эта пятилетка. Модернизацию своих производств запланировали в УП "Гефест-Техника", ОАО "Ивацевичдрев" и другие субъекты хозяйствования.

За прошлый год объем производства промышленной продукции в свободной экономической зоне "Брест" по сравнению с 2019-м увеличился на 14,2% и достиг Br2,6 млрд. Инвестиции в основной капитал выросли на 29,4% (до Br187 млн), прямые иностранные инвестиции на чистой основе - на 70,2% (до $42,5 млн). Резиденты СЭЗ поставили за пределы республики товаров на $770 млн - это почти треть общего объема экспорта Брестской области.-0-