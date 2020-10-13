Пять предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 Аллею в честь профобразования заложили в Минске Регионы
16:17 Центробанк России допускает создание цифрового рубля как новой формы денег В мире
16:15 Головченко видит большой спрос на услуги белорусских строителей в России Экономика
16:13 Более 800 квартир для многодетных планируют построить в Бресте в этом году Регионы
16:12 Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру будет оказывать услуги медиации Общество
16:08 МВД: по фактам блокировки дорог в Минске проводится проверка Происшествия
16:08 Новополочанин перевозил в машине крупную партию наркотика Происшествия
16:07 Белорус Александр Андриевский покинул пост главного тренера ХК "Сочи" Спорт
16:02 Врач РНПЦ онкологии: знание особенностей опухоли позволяет выбрать правильную тактику лечения Общество
16:01 БГПУ и Нанкинский университет информационных наук и технологий подписали меморандум о сотрудничестве Общество
16:01 Головченко: в этом году планируется ввести 1,1 млн кв.м жилья с господдержкой Экономика
15:55 Отопительный сезон в социальной сфере Могилева начнется 14 октября Регионы
15:41 Лукашенко поздравил Навафа аль-Ахмеда аль-Сабаха с вступлением в должность эмира Кувейта Президент
15:41 Глава Кыргызстана признал незаконным решение парламента о назначении Жапарова премьером В мире
15:39 Мемориальная доска Василю Быкову открыта в украинском селе Великая Северинка Общество
15:37 В Варшаве проходит многотысячная акция протеста фермеров В мире
15:33 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек Происшествия
15:32 Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке - Головченко Экономика
15:24 Вопросы конституционной реформы и партстроительства обсудили в Бресте Регионы
15:04 Полиция Туниса применила газ при разгоне протестующих В мире
14:56 БЖД предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов по продаже билетов утром 14 октября Общество
14:53 В Беларуси разработают комплекс стандартов в области электротранспорта Экономика
14:53 ФОТОФАКТ: Чемпионат по служебному многоборью кинологов в Минске Общество
14:48 Пять предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер" Регионы
14:43 В Минспорта стартовал проект "Беларусь спортивная. Вспоминая прошлое, созидаем будущее" Спорт
14:42 Житель Глубокого выманил у знакомых более Br277 тыс. на ставки в букмекерских конторах Происшествия
14:39 Президент Казахстана поручил правительству держать под строгим контролем эпидситуацию В мире
14:35 Около 100 изданий представлено на выставке "Нежная, милая, добрая" в НББ Культура
14:28 Шахтеры в Кривом Роге более 40 суток протестуют против низкой зарплаты В мире
14:23 Две бельгийские провинции ввели комендантский час из-за коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Регионы
13 октября 2020, 14:48

Пять предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прошла церемония награждения предприятий области - лауреатов конкурса "Лучший экспортер - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации вручение премии проходит в необычном формате. Вместо масштабного торжественного мероприятия в Минске награждение организовали в каждом из регионов. Гродненская область приняла церемонию награждения первой. Лауреатами конкурса стали сразу пять предприятий региона.

Председатель БелТПП Владимир Улахович
Председатель БелТПП Владимир Улахович

Председатель БелТПП Владимир Улахович, директор ОАО "Радиоволна" Святослав Карпинский и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера
Председатель БелТПП Владимир Улахович, директор ОАО "Радиоволна" Святослав Карпинский и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

ОАО "Гродненский мясокомбинат" признан победителем в номинации "Мясная промышленность", а ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" - в номинации "Молочная промышленность". Лучшим экспортером легпрома стало СООО "Конте Спа". В номинации "Образование" лучшим стал Гродненский государственный медицинский университет. Кроме того, поощрительный диплом в номинации "Машиностроение и металлообработка" вручен ОАО "Радиоволна".

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

"Премия - это результат достижений предприятий, причем победу гродненские предприятия одержали в одних из самых престижных номинаций. Оценка проводилась по конкретным объективным критериям: объем экспорта, темпы его роста, внешнеторговый баланс предприятия, объемы экспорта на одного работающего. Но я бы добавил еще один важный показатель, ведь все предприятия-победители прибавили в освоении новых рынков, открыли Беларусь и белорусские товары для жителей других стран", - отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Он подчеркнул, что сегодня на экспорт поставляется около 70% продукции, внешнеторговыми партнерами Беларуси выступают 180 государств.

"Это престижная премия. Ежегодно мы замечаем большую активность наших организаций в работе над расширением географии поставок, диверсификации экспорта, повышении качества и расширении ассортимента продукции", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. Он рассказал, что экспортеры региона эффективно работают и в текущем году. В частности, объемы экспорта региона по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли на 17%.

Открыты и новые рынки сбыта. Генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов рассказал, что сейчас около 40% продукции предприятия направляется на экспорт в 12 стран мира. Среди новых рынков - Китай, прорабатываются поставки в Гонконг, а также в страны Юго-Восточной Азии.

Председатель БелТПП Владимир Улахович, генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера
Председатель БелТПП Владимир Улахович, генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

Республиканский конкурс "Лучший экспортер года" проходит в 13-й раз. По итогам 2019 года победителями конкурса определены 22 предприятия, 21 награждено поощрительными дипломами. Основным организатором конкурса выступает БелТПП.-0-

Председатель БелТПП Владимир Улахович и СООО "Конте Спа" Андрей Машков
Председатель БелТПП Владимир Улахович и СООО "Конте Спа" Андрей Машков

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область награды предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Аллею в честь профобразования заложили в Минске
Фото из архива Более 800 квартир для многодетных планируют построить в Бресте в этом году
Фото из архива Отопительный сезон в социальной сфере Могилева начнется 14 октября
Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун Вопросы конституционной реформы и партстроительства обсудили в Бресте
Фото из архива Тепло подали в 30% жилых домов Минска
Фото из архива Подача тепла в жилые дома начнется в Гродно с 14 октября
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается
Топ-новости
Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми
Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей
ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта
Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества
В Беларуси разработают комплекс стандартов в области электротранспорта
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек
Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"
Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября
Пять предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"
Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич
Беларусь планирует сократить импорт природного газа
Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене
Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи
Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.