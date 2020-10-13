Пять предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прошла церемония награждения предприятий области - лауреатов конкурса "Лучший экспортер - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации вручение премии проходит в необычном формате. Вместо масштабного торжественного мероприятия в Минске награждение организовали в каждом из регионов. Гродненская область приняла церемонию награждения первой. Лауреатами конкурса стали сразу пять предприятий региона.

Председатель БелТПП Владимир Улахович

Председатель БелТПП Владимир Улахович, директор ОАО "Радиоволна" Святослав Карпинский и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

ОАО "Гродненский мясокомбинат" признан победителем в номинации "Мясная промышленность", а ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" - в номинации "Молочная промышленность". Лучшим экспортером легпрома стало СООО "Конте Спа". В номинации "Образование" лучшим стал Гродненский государственный медицинский университет. Кроме того, поощрительный диплом в номинации "Машиностроение и металлообработка" вручен ОАО "Радиоволна".

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

"Премия - это результат достижений предприятий, причем победу гродненские предприятия одержали в одних из самых престижных номинаций. Оценка проводилась по конкретным объективным критериям: объем экспорта, темпы его роста, внешнеторговый баланс предприятия, объемы экспорта на одного работающего. Но я бы добавил еще один важный показатель, ведь все предприятия-победители прибавили в освоении новых рынков, открыли Беларусь и белорусские товары для жителей других стран", - отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Он подчеркнул, что сегодня на экспорт поставляется около 70% продукции, внешнеторговыми партнерами Беларуси выступают 180 государств.

"Это престижная премия. Ежегодно мы замечаем большую активность наших организаций в работе над расширением географии поставок, диверсификации экспорта, повышении качества и расширении ассортимента продукции", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. Он рассказал, что экспортеры региона эффективно работают и в текущем году. В частности, объемы экспорта региона по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли на 17%.

Открыты и новые рынки сбыта. Генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов рассказал, что сейчас около 40% продукции предприятия направляется на экспорт в 12 стран мира. Среди новых рынков - Китай, прорабатываются поставки в Гонконг, а также в страны Юго-Восточной Азии.

Председатель БелТПП Владимир Улахович, генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

Республиканский конкурс "Лучший экспортер года" проходит в 13-й раз. По итогам 2019 года победителями конкурса определены 22 предприятия, 21 награждено поощрительными дипломами. Основным организатором конкурса выступает БелТПП.-0-

Председатель БелТПП Владимир Улахович и СООО "Конте Спа" Андрей Машков

Фото Леонида Щеглова