Пять предприятий Солигорска предложат вакансии на электронной ярмарке 14 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Солигорского района пройдет 14 августа, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://www.e-vacancy.by/.

Свои предложения представят Солигорское городское унитарное производственное предприятие "ЖКХ "Комплекс", городское коммунальное унитарное предприятие "Солигорскводоканал", филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Минскоблавтотранс", ОАО "Солигорский ДСК" и ЗАО "Калинка".

Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию или приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании ярмарки вакансий все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-