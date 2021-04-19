19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Плановые отключения горячей воды в Витебске начнутся с 17 мая и продлятся до конца лета, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Витебские тепловые сети будут проводить эти работы поэтапно. Первые отключения для испытания систем пройдут с 27 по 29 апреля и с 4 по 6 мая. В зону отключения войдут все объекты поселка Тулово, часть зданий в центре города, по ул.Лазо, пр.Фрунзе, пр.Московскому, пр.Черняховскому и другие. Основные этапы отключений горячей воды для ремонта будут более продолжительными (почти две недели) и начнутся с середины мая. Первыми без теплой воды останутся жители домов, которые относятся к Витебской ТЭЦ, - с 17 по 30 мая. Затем начнется первый этап отключений на котельной "Южная" (с 7 по 20 июня) и "Северная" (с 21 июля по 3 августа), второй этап на котельной "Южная" (с 26 июля по 8 августа) и на мини-ТЭЦ "Восточная" (с 16 по 29 августа).

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время рекомендуют убрать все материальные ценности из подвальных помещений. При обнаружении повреждений на теплосетях нужно звонить по телефонам 8 (0212) 67-04-41, 8 (0212) 67-04-14, 8 (0212) 67-06-47.

Более подробную информацию с указанием улиц и домов, где будет отсутствовать горячая вода, можно найти на сайте РУП "Витебскэнерго".-0-