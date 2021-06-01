Плановые учебные сборы проводятся в Брестской области

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области проводятся плановые учебные сборы в составе подразделений территориальной обороны: с 1 июня - в Пинском районе, с 8 июня - в Ивановском. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнообязанные освоят практику выполнения обязанностей согласно воинским должностям, на которые предназначены для службы в военное время. "Учебные сборы обеспечат подготовку военнообязанных к командно-штабному учению со штабом зоны территориальной обороны Брестской области. Оно пройдет с 17 по 23 июня", - рассказали в ведомстве.

Для участия в мероприятии военными комиссариатами будут призваны более 100 военнообязанных.-0-